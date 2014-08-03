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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ахмат (мол) - Амкар (мол)
Ахмат (мол) - Амкар (мол): обзор матча 03 августа 2014
Ахмат (мол)
03.08.2014, воскресенье, 18:30
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
0 : 2
Завершен
Амкар (мол)
9'
А. Курзенев
36'
Р. Гусейнов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат (мол) - Амкар (мол)
90'
+1
Замена
И. Средняков
️️️️
А. Селихов
88'
Желтая карточка
Р. Гусейнов
84'
Замена
В. Переверзев
️️️️
Н. Голдобин
83'
Замена
И. Парамонов
️️️️
Е. Парамонов
80'
Замена
А. Анфёров
️️️️
В. Камеш
78'
Замена
К. Сидоренко
️️️️
А. Курзенев
Замена
Т. Саидхаджиев
️️️️
А. Кадыров
71'
66'
Замена
А. Серпокрылов
️️️️
В. Чухланцев
Замена
С. Дидигов
️️️️
Ш. Тагиров
66'
Замена
Т. Мальсагов
️️️️
Б. Адамов
58'
36'
ГОЛ! 0:2!
Р. Гусейнов
Замена
Ю. Шаипов
️️️️
М. Исмаилов
25'
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Курзенев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат (мол)
88
Виталий Гудиев
ВР
97
Шейх-Магомед Тагиров
ЦЗ
53
Магомед Барзукаев
ЦЗ
63
Алихан Абухажиев
ЦП
67
Арби Салихов
ЦП
28
Магомед-Эми Шапиев
ЦП
39
Муслим Исмаилов
ЦП
74
Арби Давлитгереев
ЦП
87
Ислам Акаев
ЦП
66
Беслан Адамов
ЦП
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Ваит Талгаев
Амкар (мол)
57
Александр Селихов
ВР
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
40
Владимир Трошев
ЦЗ
97
Никита Голдобин
ЛВ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
46
Александр Патрикеев
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Ахмат (мол)
35
Ибрагим-Сайфуллах Газиев
ВР
15
Турпал-Али Мальсагов
ЛЗ
98
Муслим Асхабов
ЦП
38
Ибрагим Титаев
ЦП
88
Тамерлан Саидхаджиев
ЦП
47
Юнус Шаипов
ЦП
92
Сулим Дидигов
ЦП
Амкар (мол)
58
Иван Средняков
ВР
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
49
Игорь Парамонов
ЦП
75
Алексей Серпокрылов
ЦП
57
Владимир Переверзев
ЦП
60
Андрей Анфёров
ЦФ
2-5-2-1
88
Гудиев
97
Тагиров
53
Барзукаев
39
Исмаилов
74
Давлитгереев
87
Акаев
66
Адамов
28
Шапиев
67
Салихов
63
Абухажиев
95
Кадыров
3-4-2-1
57
Селихов
29
Гусейнов
44
Пермяков
40
Трошев
11
Парамонов
96
Чухланцев
33
Камеш
46
Патрикеев
97
Голдобин
7
Вазитдинов
91
Курзенев
95
Кадыров
88
Саидхаджиев
88
Саидхаджиев
95
Кадыров
66
Адамов
15
Мальсагов
15
Мальсагов
66
Адамов
39
Исмаилов
47
Шаипов
47
Шаипов
39
Исмаилов
97
Тагиров
92
Дидигов
92
Дидигов
97
Тагиров
11
Парамонов
49
Парамонов
49
Парамонов
11
Парамонов
96
Чухланцев
75
Серпокрылов
75
Серпокрылов
96
Чухланцев
97
Голдобин
57
Переверзев
57
Переверзев
97
Голдобин
91
Курзенев
63
Сидоренко
63
Сидоренко
91
Курзенев
33
Камеш
60
Анфёров
60
Анфёров
33
Камеш
57
Селихов
58
Средняков
58
Средняков
57
Селихов
Остались в запасе
Ахмат (мол)
Амкар (мол)
98
Муслим Асхабов
ЦП
38
Ибрагим Титаев
ЦП
35
Ибрагим-Сайфуллах Газиев
ВР
Главный тренер
Ваит Талгаев
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
98
Муслим Асхабов
ЦП
38
Ибрагим Титаев
ЦП
35
Ибрагим-Сайфуллах Газиев
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Ваит Талгаев
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Ахмат (мол) - Амкар (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
им. С.Билимханова
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