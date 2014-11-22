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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Мордовия (мол)
Спартак М (мол) - Мордовия (мол): обзор матча 22 ноября 2014
Спартак М (мол)
22.11.2014, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
3 : 0
Завершен
Мордовия (мол)
50'
Н. Усов (АГ)
75'
А. Мамин
84'
П. Глоба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак М (мол) - Мордовия (мол)
90'
+2
Желтая карточка
А. Суворов
90'
+2
Замена
А. Чубукин
️️️️
А. Теняев
90'
Замена
З. Алборов
️️️️
Д. Озманов
Замена
А. Лихачев
️️️️
А. Самсонов
89'
Замена
В. Аверкиев
️️️️
А. Митрюшкин
89'
87'
Желтая карточка
А. Теняев
Замена
С. Ахмаев
️️️️
Д. Полубояринов
86'
ГОЛ! 3:0!
П. Глоба
84'
Замена
П. Глоба
️️️️
А. Зуев
82'
ГОЛ! 2:0!
А. Мамин
75'
73'
Замена
В. Адаев
️️️️
А. Маланьин
73'
Замена
Д. Ларин
️️️️
Т. Аббакумов
Замена
В. Бабаев
️️️️
А. Федчук
73'
70'
Замена
А. Игошев
️️️️
И. Крутов
53'
Замена
Т. Раимов
️️️️
А. Аскеров
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Н. Усов
50'
45'
+1
Желтая карточка
М. Гуйганов
45'
Замена
М. Гуйганов
️️️️
А. Шинкаренко
38'
Желтая карточка
А. Шинкаренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
1
Антон Митрюшкин
ВР
40
Валентин Винниченко
ЦЗ
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
20
Данил Полубояринов
ЦП
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
10
Артем Федчук
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Мордовия (мол)
51
Евгений Зимин
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
42
Никита Усов
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
34
Игорь Крутов
ЦП
71
Ален Аскеров
ЦП
49
Тимон Аббакумов
ЦП
58
Александр Шинкаренко
ЦП
16
Александр Суворов
ЦП
48
Андрей Маланьин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Спартак М (мол)
57
Вадим Аверкиев
ВР
81
Юрий Щербаков
ВР
66
Евгений Ежов
ЛЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
96
Егор Евтеев
ЦЗ
76
Павел Глоба
ЦП
88
Данила Буранов
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
7
Зелимхан Бакаев
АП
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
18
Александр Юрьев
ЦФ
Мордовия (мол)
46
Заур Алборов
ЦЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
50
Дмитрий Ларин
ЦП
53
Тимур Раимов
ЦП
54
Артур Игошев
ЦП
33
Матвей Гуйганов
ЦП
4-3-1-2
1
Митрюшкин
40
Винниченко
44
Лисинков
46
Мамин
5
Кутин
20
Полубояринов
2
Шанбиев
8
Самсонов
17
Зуев
77
Мелкадзе
10
Федчук
3-5-1
51
Зимин
42
Усов
17
Озманов
45
Теняев
34
Крутов
49
Аббакумов
58
Шинкаренко
16
Суворов
71
Аскеров
48
Маланьин
10
Федчук
11
Бабаев
11
Бабаев
10
Федчук
8
Самсонов
96
Лихачев
96
Лихачев
8
Самсонов
20
Полубояринов
27
Ахмаев
27
Ахмаев
20
Полубояринов
17
Зуев
76
Глоба
76
Глоба
17
Зуев
1
Митрюшкин
57
Аверкиев
57
Аверкиев
1
Митрюшкин
17
Озманов
46
Алборов
46
Алборов
17
Озманов
45
Теняев
44
Чубукин
44
Чубукин
45
Теняев
48
Маланьин
9
Адаев
9
Адаев
48
Маланьин
49
Аббакумов
50
Ларин
50
Ларин
49
Аббакумов
71
Аскеров
53
Раимов
53
Раимов
71
Аскеров
34
Крутов
54
Игошев
54
Игошев
34
Крутов
58
Шинкаренко
33
Гуйганов
33
Гуйганов
58
Шинкаренко
Остались в запасе
Спартак М (мол)
Мордовия (мол)
96
Егор Евтеев
ЦЗ
88
Данила Буранов
ЦП
18
Александр Юрьев
ЦФ
81
Юрий Щербаков
ВР
66
Евгений Ежов
ЛЗ
7
Зелимхан Бакаев
АП
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Остались в запасе
96
Егор Евтеев
ЦЗ
88
Данила Буранов
ЦП
18
Александр Юрьев
ЦФ
81
Юрий Щербаков
ВР
66
Евгений Ежов
ЛЗ
7
Зелимхан Бакаев
АП
Остались в запасе
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Статистика матча Спартак М (мол) - Мордовия (мол)
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
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