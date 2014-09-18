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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Арсенал Т (мол) - Мордовия (мол)
Арсенал Т (мол) - Мордовия (мол): обзор матча 18 сентября 2014
Арсенал Т (мол)
18.09.2014, четверг, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
1 : 2
Завершен
Мордовия (мол)
3'
А. Налетов
55'
А. Суворов (П)
60'
Р. Навлетов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал Т (мол) - Мордовия (мол)
Желтая карточка
А. Мингазов
90'
90'
Замена
В. Змеёв
️️️️
А. Маланьин
89'
Желтая карточка
А. Игошев
88'
Замена
М. Гуйганов
️️️️
А. Суворов
84'
Желтая карточка
А. Маланьин
84'
Замена
А. Чубукин
️️️️
И. Крутов
Замена
Р. Изотов
️️️️
Р. Гагиты
83'
80'
Замена
Т. Аббакумов
️️️️
А. Аскеров
Желтая карточка
А. Матренов
78'
Замена
А. Лобзин
️️️️
А. Бабушкин
76'
75'
Замена
А. Игошев
️️️️
В. Адаев
71'
Замена
А. Маланьин
️️️️
М. Маркин
Замена
А. Мингазов
️️️️
Д. Цуканов
64'
Замена
А. Матренов
️️️️
С. Сухарев
62'
60'
ГОЛ! 1:2!
Р. Навлетов
57'
Замена
Р. Калюжный
️️️️
Д. Шебанов
Желтая карточка
С. Сухарев
55'
Желтая карточка
А. Карасёв
55'
55'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Суворов
ГОЛ! 1:0!
А. Налетов
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал Т (мол)
16
Александр Лейкин
ВР
37
Дмитрий Цуканов
ЦЗ
66
Александр Карасёв
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
92
Андрей Налетов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
78
Антон Бабушкин
ЦП
73
Ренат Гагиты
ЦП
17
Евгений Алфёров
ЦП
5
Роман Салимов
ПВ
17
Александр Закарлюка
ЦФ
Мордовия (мол)
57
Руслан Навлетов
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
46
Заур Алборов
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
42
Никита Усов
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
34
Игорь Крутов
ЦП
71
Ален Аскеров
ЦП
16
Александр Суворов
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Арсенал Т (мол)
61
Антон Ильин
ВР
94
Александр Матренов
ЦЗ
80
Рустам Норматов
ЦЗ
40
Павел Борисов
ЦЗ
99
Александр Шмаров
ЦЗ
27
Артем Мингазов
ОП
98
Дмитрий Федченко
ЦП
51
Алексей Юрчак
ЦП
57
Владислав Зотов
ЦП
26
Аркадий Лобзин
ЦФ
9
Роман Изотов
ЦФ
42
Андрей Золотой
ЦФ
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
49
Тимон Аббакумов
ЦП
54
Артур Игошев
ЦП
33
Матвей Гуйганов
ЦП
43
Владимир Змеёв
ЦФ
48
Андрей Маланьин
ЦФ
3-2-3-1-1
16
Лейкин
66
Карасёв
18
Сухарев
92
Налетов
37
Цуканов
11
Стародуб
78
Бабушкин
73
Гагиты
17
Алфёров
5
Салимов
17
Закарлюка
4-3-1-1
57
Навлетов
46
Алборов
17
Озманов
42
Усов
45
Теняев
34
Крутов
71
Аскеров
16
Суворов
9
Адаев
93
Маркин
78
Бабушкин
26
Лобзин
26
Лобзин
78
Бабушкин
18
Сухарев
94
Матренов
94
Матренов
18
Сухарев
73
Гагиты
9
Изотов
9
Изотов
73
Гагиты
37
Цуканов
27
Мингазов
27
Мингазов
37
Цуканов
34
Крутов
44
Чубукин
44
Чубукин
34
Крутов
Маланьин
43
Змеёв
43
Змеёв
Маланьин
93
Маркин
48
Маланьин
48
Маланьин
93
Маркин
71
Аскеров
49
Аббакумов
49
Аббакумов
71
Аскеров
9
Адаев
54
Игошев
54
Игошев
9
Адаев
16
Суворов
33
Гуйганов
33
Гуйганов
16
Суворов
1
Шебанов
35
Калюжный
35
Калюжный
1
Шебанов
Остались в запасе
Арсенал Т (мол)
Мордовия (мол)
98
Дмитрий Федченко
ЦП
80
Рустам Норматов
ЦЗ
51
Алексей Юрчак
ЦП
57
Владислав Зотов
ЦП
42
Андрей Золотой
ЦФ
40
Павел Борисов
ЦЗ
99
Александр Шмаров
ЦЗ
61
Антон Ильин
ВР
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Остались в запасе
98
Дмитрий Федченко
ЦП
80
Рустам Норматов
ЦЗ
51
Алексей Юрчак
ЦП
57
Владислав Зотов
ЦП
42
Андрей Золотой
ЦФ
40
Павел Борисов
ЦЗ
99
Александр Шмаров
ЦЗ
61
Антон Ильин
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Статистика матча Арсенал Т (мол) - Мордовия (мол)
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Арсенал Т (мол)
2 : 2
13.05.2022
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. М-лига, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
3 : 1
06.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Арсенал Т (мол)
2 : 2
29.04.2022
Строгино (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Урал (мол)
1 : 2
22.04.2022
Арсенал Т (мол)
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Константин Юданов
(Москва)
Стадион:
ДЮСШ "Арсенал"
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