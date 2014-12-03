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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Мордовия (мол) - Динамо (мол)
Мордовия (мол) - Динамо (мол): обзор матча 03 декабря 2014
Мордовия (мол)
03.12.2014, среда, 14:30
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
0 : 1
Завершен
Динамо (мол)
32'
А. Моргунов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия (мол) - Динамо (мол)
Замена
Д. Озманов
️️️️
Т. Раимов
90'
Замена
В. Змеёв
️️️️
З. Алборов
85'
Замена
Д. Ларин
️️️️
И. Крутов
85'
Замена
А. Чубукин
️️️️
А. Игошев
85'
74'
Замена
А. Каляшин
️️️️
И. Горбунов
Замена
А. Игошев
️️️️
В. Адаев
74'
Желтая карточка
И. Крутов
58'
Замена
Т. Раимов
️️️️
М. Маркин
46'
Замена
Е. Зимин
️️️️
Д. Шебанов
46'
38'
Желтая карточка
М. Могулкин
36'
Желтая карточка
В. Сарамутин
Желтая карточка
А. Аскеров
36'
32'
ГОЛ! 0:1!
А. Моргунов
Желтая карточка
М. Гуйганов
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия (мол)
1
Денис Шебанов
ВР
46
Заур Алборов
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
42
Никита Усов
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
58
Александр Шинкаренко
ЦП
34
Игорь Крутов
ЦП
71
Ален Аскеров
ЦП
33
Матвей Гуйганов
ЦП
16
Александр Суворов
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Динамо (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
77
Михаил Могулкин
ЦП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
9
Николай Обольский
ЦФ
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
51
Евгений Зимин
ВР
68
Фарид Кутбеев
ЦЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
50
Дмитрий Ларин
ЦП
54
Артур Игошев
ЦП
49
Тимон Аббакумов
ЦП
53
Тимур Раимов
ЦП
48
Андрей Маланьин
ЦФ
43
Владимир Змеёв
ЦФ
Динамо (мол)
83
Андрей Ребриков
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
91
Александр Степанов
ЦЗ
5
Павел Деревягин
ЦЗ
8
Александр Каляшин
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
18
Артем Каташевский
ЦП
97
Антон Алтунин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
96
Александр Максименко
ЦФ
3-5-1-1
1
Шебанов
46
Алборов
45
Теняев
42
Усов
34
Крутов
71
Аскеров
33
Гуйганов
16
Суворов
58
Шинкаренко
9
Адаев
93
Маркин
4-3-2-1
31
Лещук
27
Живоглядов
17
Иванов
15
Данилкин
18
Морозов
77
Могулкин
27
Сарамутин
88
Левин
14
Моргунов
17
Горбунов
9
Обольский
46
Алборов
43
Змеёв
43
Змеёв
46
Алборов
34
Крутов
50
Ларин
50
Ларин
34
Крутов
9
Адаев
54
Игошев
54
Игошев
9
Адаев
Игошев
44
Чубукин
44
Чубукин
Игошев
Раимов
17
Озманов
17
Озманов
Раимов
93
Маркин
53
Раимов
53
Раимов
93
Маркин
1
Шебанов
51
Зимин
51
Зимин
1
Шебанов
17
Горбунов
8
Каляшин
8
Каляшин
17
Горбунов
Остались в запасе
Мордовия (мол)
Динамо (мол)
48
Андрей Маланьин
ЦФ
49
Тимон Аббакумов
ЦП
68
Фарид Кутбеев
ЦЗ
35
Роман Калюжный
ВР
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
96
Александр Максименко
ЦФ
6
Максим Кузьмин
АП
18
Артем Каташевский
ЦП
97
Антон Алтунин
ЦП
91
Александр Степанов
ЦЗ
5
Павел Деревягин
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
83
Андрей Ребриков
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
Остались в запасе
48
Андрей Маланьин
ЦФ
49
Тимон Аббакумов
ЦП
68
Фарид Кутбеев
ЦЗ
35
Роман Калюжный
ВР
Остались в запасе
96
Александр Максименко
ЦФ
6
Максим Кузьмин
АП
18
Артем Каташевский
ЦП
97
Антон Алтунин
ЦП
91
Александр Степанов
ЦЗ
5
Павел Деревягин
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
83
Андрей Ребриков
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Статистика матча Мордовия (мол) - Динамо (мол)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Ильдар Годунов
(Саранск)
Стадион:
Старт
Новости команд
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2016.04.22 15:54
Названо имя нового тренера «Спартака-2»
2025.12.21 17:00
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
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2025.01.20 09:22
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