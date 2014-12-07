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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Мордовия (мол) - Рубин (мол)
Мордовия (мол) - Рубин (мол): обзор матча 07 декабря 2014
Мордовия (мол)
07.12.2014, воскресенье, 14:30
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
2 : 0
Завершен
Рубин (мол)
60'
Д. Ларин
81'
М. Гуйганов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия (мол) - Рубин (мол)
Замена
Т. Раимов
️️️️
А. Игошев
90'
+2
Замена
Р. Калюжный
️️️️
И. Чебану
89'
87'
Замена
Т. Коблов
️️️️
А. Насыбуллин
Замена
А. Маланьин
️️️️
А. Суворов
82'
ГОЛ! 2:0!
М. Гуйганов
81'
Замена
А. Теняев
️️️️
В. Адаев
75'
Замена
А. Чубукин
️️️️
А. Аскеров
72'
Замена
Т. Аббакумов
️️️️
Д. Ларин
70'
Желтая карточка
Д. Озманов
69'
61'
Желтая карточка
Н. Лобанов
ГОЛ! 1:0!
Д. Ларин
60'
53'
Замена
Р. Галиакберов
️️️️
А. Вшивцев
46'
Замена
А. Насыбуллин
️️️️
А. Котляров
Замена
Д. Озманов
️️️️
З. Алборов
46'
Желтая карточка
А. Аскеров
43'
38'
Замена
Б. Давлатов
️️️️
Н. Бочаров
Желтая карточка
Д. Ларин
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия (мол)
25
Илья Чебану
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
42
Никита Усов
ЦЗ
46
Заур Алборов
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
54
Артур Игошев
ЦП
50
Дмитрий Ларин
ЦП
33
Матвей Гуйганов
ЦП
71
Ален Аскеров
ЦП
58
Александр Шинкаренко
ЦП
16
Александр Суворов
ЦП
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Рубин (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
82
Никита Михайлов
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
52
Алексей Котляров
ЦП
57
Никита Лобанов
ЦП
96
Руслан Каусаров
ЦП
34
Никита Бочаров
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
Главный тренер
Олег Нечаев
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
51
Евгений Зимин
ВР
68
Фарид Кутбеев
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
65
Алексей Ларин
ЦП
53
Тимур Раимов
ЦП
49
Тимон Аббакумов
ЦП
62
Олег Качмазов
ЦФ
43
Владимир Змеёв
ЦФ
48
Андрей Маланьин
ЦФ
Рубин (мол)
1
Анатолий Малашенко
ВР
61
Алмаз Насыбуллин
ЦЗ
51
Айрат Мухтаров
ЦЗ
11
Бобир Давлатов
ЦП
84
Андрей Миронов
ЦП
86
Тимур Коблов
ЦФ
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
2-5-2
25
Чебану
42
Усов
46
Алборов
33
Гуйганов
71
Аскеров
58
Шинкаренко
16
Суворов
50
Ларин
9
Адаев
54
Игошев
4-4-1-1
70
Щетинин
83
Кузнецов
82
Михайлов
28
Сорокин
30
Хабибуллин
57
Лобанов
96
Каусаров
34
Бочаров
52
Котляров
10
Джалилов
23
Вшивцев
54
Игошев
53
Раимов
53
Раимов
54
Игошев
16
Суворов
48
Маланьин
48
Маланьин
16
Суворов
9
Адаев
45
Теняев
45
Теняев
9
Адаев
46
Алборов
17
Озманов
17
Озманов
46
Алборов
71
Аскеров
44
Чубукин
44
Чубукин
71
Аскеров
50
Ларин
49
Аббакумов
49
Аббакумов
50
Ларин
25
Чебану
35
Калюжный
35
Калюжный
25
Чебану
52
Котляров
61
Насыбуллин
61
Насыбуллин
52
Котляров
34
Бочаров
11
Давлатов
11
Давлатов
34
Бочаров
Насыбуллин
86
Коблов
86
Коблов
Насыбуллин
23
Вшивцев
20
Галиакберов
20
Галиакберов
23
Вшивцев
Остались в запасе
Мордовия (мол)
Рубин (мол)
62
Олег Качмазов
ЦФ
43
Владимир Змеёв
ЦФ
65
Алексей Ларин
ЦП
68
Фарид Кутбеев
ЦЗ
51
Евгений Зимин
ВР
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
51
Айрат Мухтаров
ЦЗ
84
Андрей Миронов
ЦП
1
Анатолий Малашенко
ВР
Главный тренер
Олег Нечаев
Остались в запасе
62
Олег Качмазов
ЦФ
43
Владимир Змеёв
ЦФ
65
Алексей Ларин
ЦП
68
Фарид Кутбеев
ЦЗ
51
Евгений Зимин
ВР
Остались в запасе
51
Айрат Мухтаров
ЦЗ
84
Андрей Миронов
ЦП
1
Анатолий Малашенко
ВР
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Главный тренер
Олег Нечаев
Статистика матча Мордовия (мол) - Рубин (мол)
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Даниил Дресвянников
(Киров)
Стадион:
Старт
Новости команд
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Мордовия (мол)
Рубин (мол)
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
Молодежное первенство. «Локомотив» обыграл «Мордовию» и стал победителем турнира
2016.05.20 15:15
7
Молодежное первенство. «Анжи» сыграл вничью с «Мордовией»
2016.05.14 18:32
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. «Ростов» одолел «Мордовию»
2016.04.30 15:50
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Мордовию»
2016.04.22 15:54
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
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