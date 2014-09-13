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Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Мордовия (мол)
Локомотив (мол) - Мордовия (мол): обзор матча 13 сентября 2014
Локомотив (мол)
13.09.2014, суббота, 11:45
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
4 : 1
Завершен
Мордовия (мол)
5'
А. Корян
7'
А. Корян (П)
31'
А. Миранчук
45'
А. Миранчук (П)
47'
А. Маланьин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Мордовия (мол)
Замена
Г. Герасимов
️️️️
А. Корян
89'
Замена
И. Ищенко
️️️️
М. Лобанцев
89'
Замена
Г. Махатадзе
️️️️
С. Макаров
87'
Замена
И. Галанин
️️️️
А. Миранчук
85'
81'
Замена
Д. Ларин
️️️️
И. Крутов
Желтая карточка
Д. Рахмонов
76'
76'
Замена
В. Змеёв
️️️️
А. Маланьин
73'
Замена
М. Гуйганов
️️️️
З. Алборов
70'
Замена
А. Игошев
️️️️
В. Адаев
Замена
Н. Бабаджанов
️️️️
Д. Анисимов
68'
Замена
Т. Рукас
️️️️
А. Соловьёв
66'
64'
Желтая карточка
Н. Усов
58'
Желтая карточка
А. Суворов
47'
ГОЛ! 4:1!
А. Маланьин
46'
Замена
Р. Калюжный
️️️️
Д. Шебанов
Замена
А. Вяткин
️️️️
А. Довбня
46'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
А. Миранчук
45'
43'
Замена
Т. Аббакумов
️️️️
А. Аскеров
33'
Замена
Д. Озманов
️️️️
А. Чубукин
ГОЛ! 3:0!
А. Миранчук
31'
21'
Желтая карточка
А. Суворов
Желтая карточка
А. Логунов
21'
7'
Желтая карточка
Д. Шебанов
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Корян
7'
ГОЛ! 1:0!
А. Корян
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
22
Мирослав Лобанцев
ВР
44
Александр Логунов
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
73
Джамшед Рахмонов
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
96
Денис Анисимов
АП
21
Антон Миранчук
АП
77
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Денис Клюев
Мордовия (мол)
1
Денис Шебанов
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
42
Никита Усов
ЦЗ
46
Заур Алборов
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
34
Игорь Крутов
ЦП
71
Ален Аскеров
ЦП
16
Александр Суворов
ЦП
48
Андрей Маланьин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Локомотив (мол)
96
Илья Ищенко
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
55
Артем Вяткин
ЦЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
88
Иван Галанин
ЦП
95
Нозим Бабаджанов
АП
97
Григорий Герасимов
ЦФ
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
54
Артур Игошев
ЦП
50
Дмитрий Ларин
ЦП
49
Тимон Аббакумов
ЦП
33
Матвей Гуйганов
ЦП
43
Владимир Змеёв
ЦФ
3-3-3-1
22
Лобанцев
54
Соловьёв
73
Рахмонов
56
Довбня
44
Логунов
6
Баринов
6
Макаров
10
Жемалетдинов
21
Миранчук
77
Корян
96
Анисимов
4-3-1-1
1
Шебанов
45
Теняев
42
Усов
46
Алборов
44
Чубукин
34
Крутов
71
Аскеров
16
Суворов
9
Адаев
48
Маланьин
77
Корян
97
Герасимов
97
Герасимов
77
Корян
6
Макаров
21
Махатадзе
21
Махатадзе
6
Макаров
22
Лобанцев
96
Ищенко
96
Ищенко
22
Лобанцев
21
Миранчук
88
Галанин
88
Галанин
21
Миранчук
54
Соловьёв
96
Рукас
96
Рукас
54
Соловьёв
56
Довбня
55
Вяткин
55
Вяткин
56
Довбня
96
Анисимов
95
Бабаджанов
95
Бабаджанов
96
Анисимов
9
Адаев
54
Игошев
54
Игошев
9
Адаев
48
Маланьин
43
Змеёв
43
Змеёв
48
Маланьин
44
Чубукин
17
Озманов
17
Озманов
44
Чубукин
34
Крутов
50
Ларин
50
Ларин
34
Крутов
71
Аскеров
49
Аббакумов
49
Аббакумов
71
Аскеров
46
Алборов
33
Гуйганов
33
Гуйганов
46
Алборов
1
Шебанов
35
Калюжный
35
Калюжный
1
Шебанов
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Мордовия (мол)
7
Николай Кипиани
ЛВ
Главный тренер
Денис Клюев
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Остались в запасе
7
Николай Кипиани
ЛВ
Остались в запасе
Главный тренер
Денис Клюев
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Статистика матча Локомотив (мол) - Мордовия (мол)
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
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Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
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Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
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Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Константин Аверьянов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Локомотив-Перово
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