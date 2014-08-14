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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Мордовия (мол) - Кубань (мол)
Мордовия (мол) - Кубань (мол): обзор матча 14 августа 2014
Мордовия (мол)
14.08.2014, четверг, 20:30
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
1 : 0
Завершен
Кубань (мол)
78'
Д. Ларин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия (мол) - Кубань (мол)
Замена
З. Алборов
️️️️
Т. Аббакумов
90'
+1
Замена
В. Змеёв
️️️️
А. Маланьин
87'
86'
Замена
И. Пономарёв
️️️️
Ю. Завезен
86'
Замена
Е. Рудковский
️️️️
В. Тюфяков
Замена
Т. Раимов
️️️️
И. Крутов
85'
Замена
Д. Озманов
️️️️
А. Аскеров
84'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ларин
78'
77'
Замена
И. Запорожцев
️️️️
М. Майрович
Замена
Д. Ларин
️️️️
В. Адаев
69'
50'
Желтая карточка
Д. Якуба
Замена
А. Маланьин
️️️️
Д. Сысуев
46'
Замена
Р. Калюжный
️️️️
И. Чебану
46'
Желтая карточка
Д. Сысуев
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия (мол)
25
Илья Чебану
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
42
Никита Усов
ЦЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
34
Игорь Крутов
ЦП
71
Ален Аскеров
ЦП
58
Александр Шинкаренко
ЦП
49
Тимон Аббакумов
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
24
Руслан Джамалутдинов
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
4
Кирилл Волчков
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
8
Виктор Чувилов
ОП
8
Денис Якуба
ОП
89
Владислав Тюфяков
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
10
Максим Майрович
ЦФ
Мордовия (мол)
51
Евгений Зимин
ВР
35
Роман Калюжный
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
46
Заур Алборов
ЦЗ
65
Алексей Ларин
ЦП
81
Андрей Емелин
ЦП
53
Тимур Раимов
ЦП
50
Дмитрий Ларин
ЦП
62
Олег Качмазов
ЦФ
43
Владимир Змеёв
ЦФ
48
Андрей Маланьин
ЦФ
Кубань (мол)
12
Владислав Шевченко
ВР
64
Тимур Закиров
ЦЗ
91
Антон Моисеев
ЦП
78
Игорь Пономарёв
ЦП
10
Егор Рудковский
ЦП
94
Андрей Цепа
ЦП
10
Игорь Запорожцев
ЦФ
3-4-1-1
25
Чебану
42
Усов
44
Чубукин
45
Теняев
34
Крутов
58
Шинкаренко
49
Аббакумов
71
Аскеров
9
Адаев
8
Сысуев
4-2-2-1-1
1
Байчора
4
Волчков
13
Кагермазов
24
Клещенко
24
Джамалутдинов
8
Чувилов
8
Якуба
22
Завезен
89
Тюфяков
10
Лаук
10
Майрович
71
Аскеров
17
Озманов
17
Озманов
71
Аскеров
Маланьин
43
Змеёв
43
Змеёв
Маланьин
34
Крутов
53
Раимов
53
Раимов
34
Крутов
49
Аббакумов
46
Алборов
46
Алборов
49
Аббакумов
8
Сысуев
48
Маланьин
48
Маланьин
8
Сысуев
9
Адаев
50
Ларин
50
Ларин
9
Адаев
25
Чебану
35
Калюжный
35
Калюжный
25
Чебану
22
Завезен
78
Пономарёв
78
Пономарёв
22
Завезен
89
Тюфяков
10
Рудковский
10
Рудковский
89
Тюфяков
10
Майрович
10
Запорожцев
10
Запорожцев
10
Майрович
Остались в запасе
Мордовия (мол)
Кубань (мол)
62
Олег Качмазов
ЦФ
65
Алексей Ларин
ЦП
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
81
Андрей Емелин
ЦП
51
Евгений Зимин
ВР
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
64
Тимур Закиров
ЦЗ
91
Антон Моисеев
ЦП
94
Андрей Цепа
ЦП
12
Владислав Шевченко
ВР
Остались в запасе
62
Олег Качмазов
ЦФ
65
Алексей Ларин
ЦП
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
81
Андрей Емелин
ЦП
51
Евгений Зимин
ВР
Остались в запасе
64
Тимур Закиров
ЦЗ
91
Антон Моисеев
ЦП
94
Андрей Цепа
ЦП
12
Владислав Шевченко
ВР
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Статистика матча Мордовия (мол) - Кубань (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Сухов
(Нижний Новгород)
Стадион:
Старт
Новости команд
Все
Мордовия (мол)
Кубань (мол)
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Локомотив» обыграл «Мордовию» и стал победителем турнира
2016.05.20 15:15
7
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» сыграл вничью с «Мордовией»
2016.05.14 18:32
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. «Локомотив» обыграл «Мордовию» и стал победителем турнира
2016.05.20 15:15
7
Молодежное первенство. «Анжи» сыграл вничью с «Мордовией»
2016.05.14 18:32
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. «Ростов» одолел «Мордовию»
2016.04.30 15:50
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Мордовию»
2016.04.22 15:54
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»
2016.04.27 18:52
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Кубань» уступила «Ростову»
2016.04.16 15:54
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