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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Мордовия (мол) - Урал (мол)
Мордовия (мол) - Урал (мол): обзор матча 23 апреля 2015
Мордовия (мол)
23.04.2015, четверг, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
1 : 2
Завершен
Урал (мол)
11'
Р. Мухаметшин (П)
71'
А. Соболев
90+4'
Н. Дурандин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия (мол) - Урал (мол)
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Н. Дурандин
Замена
З. Алборов
️️️️
Д. Озманов
90'
+3
Желтая карточка
А. Шинкаренко
88'
Замена
А. Игошев
️️️️
Д. Ларин
76'
75'
Замена
Д. Давлетшин
️️️️
Э. Гулиев
71'
ГОЛ! 1:1!
А. Соболев
Замена
А. Шинкаренко
️️️️
А. Аскеров
67'
Замена
Т. Аббакумов
️️️️
Р. Мухаметшин
64'
Замена
А. Маланьин
️️️️
М. Чураков
62'
61'
Замена
Е. Жариков
️️️️
Д. Арапов
Замена
А. Теняев
️️️️
В. Адаев
61'
59'
Замена
А. Бабушкин
️️️️
М. Филиппов
57'
Замена
Р. Гавтадзе
️️️️
А. Щербаков
53'
Желтая карточка
Д. Фомин
Красная карточка
И. Крутов
49'
46'
Замена
А. Соболев
️️️️
Р. Нисафутдинов
46'
Замена
А. Дорожинский
️️️️
А. Ставпец
Замена
Н. Хайкин
️️️️
Д. Шебанов
46'
45'
Желтая карточка
Р. Нисафутдинов
Желтая карточка
А. Чубукин
45'
42'
Желтая карточка
А. Щербаков
Желтая карточка
А. Аскеров
35'
14'
Желтая карточка
Э. Гулиев
Желтая карточка
Д. Озманов
13'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Мухаметшин
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия (мол)
1
Денис Шебанов
ВР
42
Никита Усов
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
9
Владислав Адаев
ЛВ
71
Ален Аскеров
ЦП
50
Дмитрий Ларин
ЦП
33
Матвей Гуйганов
ЦП
34
Игорь Крутов
ЦП
83
Максим Чураков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Урал (мол)
99
Дмитрий Арапов
ВР
23
Артем Вакурин
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
42
Михаил Филиппов
ЦП
53
Рустам Нисафутдинов
ЦП
94
Александр Кашкаров
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
81
Никита Дурандин
ЦФ
71
Эльбейи Гулиев
ЦФ
Главный тренер
Олег Пичугин
Мордовия (мол)
12
Никита Хайкин
ВР
35
Роман Калюжный
ВР
46
Заур Алборов
ЦЗ
82
Владимир Котков
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
54
Артур Игошев
ЦП
58
Александр Шинкаренко
ЦП
49
Тимон Аббакумов
ЦП
53
Тимур Раимов
ЦП
7
Денис Абрамов
ЦФ
76
Илья Ермошкин
ЦФ
48
Андрей Маланьин
ЦФ
Урал (мол)
51
Евгений Жариков
ВР
59
Павел Паршин
ЦЗ
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
95
Дмитрий Давлетшин
ЦП
62
Резо Гавтадзе
ЦП
95
Александр Бабушкин
ЦФ
0
Александр Соболев
ЦФ
3-5-1-1
1
Шебанов
42
Усов
17
Озманов
44
Чубукин
9
Мухаметшин
50
Ларин
33
Гуйганов
34
Крутов
71
Аскеров
9
Адаев
83
Чураков
2-4-2-2
99
Арапов
23
Вакурин
17
Фомин
53
Нисафутдинов
94
Кашкаров
27
Чудин
42
Филиппов
16
Ставпец
90
Щербаков
71
Гулиев
81
Дурандин
17
Озманов
46
Алборов
46
Алборов
17
Озманов
50
Ларин
54
Игошев
54
Игошев
50
Ларин
71
Аскеров
58
Шинкаренко
58
Шинкаренко
71
Аскеров
9
Мухаметшин
49
Аббакумов
49
Аббакумов
9
Мухаметшин
83
Чураков
48
Маланьин
48
Маланьин
83
Чураков
9
Адаев
45
Теняев
45
Теняев
9
Адаев
1
Шебанов
12
Хайкин
12
Хайкин
1
Шебанов
71
Гулиев
95
Давлетшин
95
Давлетшин
71
Гулиев
42
Филиппов
95
Бабушкин
95
Бабушкин
42
Филиппов
53
Нисафутдинов
0
Соболев
0
Соболев
53
Нисафутдинов
90
Щербаков
62
Гавтадзе
62
Гавтадзе
90
Щербаков
16
Ставпец
32
Дорожинский
32
Дорожинский
16
Ставпец
99
Арапов
51
Жариков
51
Жариков
99
Арапов
Остались в запасе
Мордовия (мол)
Урал (мол)
82
Владимир Котков
ЦЗ
7
Денис Абрамов
ЦФ
76
Илья Ермошкин
ЦФ
53
Тимур Раимов
ЦП
35
Роман Калюжный
ВР
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
59
Павел Паршин
ЦЗ
Главный тренер
Олег Пичугин
Остались в запасе
82
Владимир Котков
ЦЗ
7
Денис Абрамов
ЦФ
76
Илья Ермошкин
ЦФ
53
Тимур Раимов
ЦП
35
Роман Калюжный
ВР
Остались в запасе
59
Павел Паршин
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Главный тренер
Олег Пичугин
Статистика матча Мордовия (мол) - Урал (мол)
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Артем Рекеть
(Москва)
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