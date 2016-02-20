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    Лоран Дос Сантос - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Лоран
    Фамилия Дос Сантос
    Команда Валансьен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 марта 1993 (29 лет)
    Рост 177
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Генгам 9 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2016 Был в запасе Лилль (Лилль) 0:0 Генгам (Генгам)
    30.04.2016 45' -90' Монако (Монако) 3:2 Генгам (Генгам)
    24.04.2016 Был в запасе Генгам (Генгам) 1:1 Кан (Кан)
    17.04.2016 Был в запасе Ренн (Ренн) 0:3 Генгам (Генгам)
    09.04.2016 Был в запасе Генгам (Генгам) 0:2 ПСЖ (Париж)
    02.04.2016 Был в запасе Генгам (Генгам) 2:2 Монпелье (Монпелье)
    19.03.2016 Был в запасе Реймс (Реймс) 0:1 Генгам (Генгам)
    12.03.2016 Был в запасе Генгам (Генгам) 2:0 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    27.02.2016 Был в запасе Генгам (Генгам) 2:2 Анжер (Анжер)
    20.02.2016 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 4:3 Генгам (Генгам)
    13.02.2016 1' -90' Генгам (Генгам) 2:4 Бордо (Бордо)
    06.02.2016 1' -90' Газелек (Аяччо) 0:0 Генгам (Генгам)
    03.02.2016 Был в запасе Генгам (Генгам) 4:0 Труа (Труа)
    30.01.2016 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 1:2 Генгам (Генгам)
    19.12.2015 1' -90' Генгам (Генгам) 0:2 Ренн (Ренн)
    12.12.2015 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 2:1 Генгам (Генгам)
    06.12.2015 1' -90' Бордо (Бордо) 1:0 Генгам (Генгам)
    61'
    21.11.2015 Был в запасе Генгам (Генгам) 2:0 Тулуза (Тулуза)
    07.11.2015 Был в запасе Кан (Кан) 2:1 Генгам (Генгам)
    31.10.2015 85' -90' Генгам (Генгам) 2:2 Лорьян (Лорьян)
    24.10.2015 Был в запасе Анжер (Анжер) 0:0 Генгам (Генгам)
    17.10.2015 81' -90' Генгам (Генгам) 1:1 Лилль (Лилль)
    03.10.2015 Был в запасе Труа (Труа) 0:1 Генгам (Генгам)
    27.09.2015 1' -90' Генгам (Генгам) 3:3 Монако (Монако)
    22.09.2015 1' -90' ПСЖ (Париж) 3:0 Генгам (Генгам)
    19.09.2015 Был в запасе Генгам (Генгам) 2:1 Газелек (Аяччо)
    22.08.2015 Был в запасе Бастия (Бастия) 3:0 Генгам (Генгам)
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