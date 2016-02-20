Лоран Дос Сантос - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Лоран
|Фамилия
|Дос Сантос
|Команда
|Валансьен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|177
|Вес
|70
|Имя
|Лоран
|Фамилия
|Дос Сантос
|Команда
|Валансьен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|177
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Генгам
|9
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2016
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|0:0
|Генгам (Генгам)
|30.04.2016
|45' -90'
|Монако (Монако)
|3:2
|Генгам (Генгам)
|24.04.2016
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|1:1
|Кан (Кан)
|17.04.2016
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|0:3
|Генгам (Генгам)
|09.04.2016
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|0:2
|ПСЖ (Париж)
|02.04.2016
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|2:2
|Монпелье (Монпелье)
|19.03.2016
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|0:1
|Генгам (Генгам)
|12.03.2016
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|2:0
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|27.02.2016
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|2:2
|Анжер (Анжер)
|20.02.2016
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|4:3
|Генгам (Генгам)
|13.02.2016
|1' -90'
|Генгам (Генгам)
|2:4
|Бордо (Бордо)
|06.02.2016
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|0:0
|Генгам (Генгам)
|03.02.2016
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|4:0
|Труа (Труа)
|30.01.2016
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|1:2
|Генгам (Генгам)
|19.12.2015
|1' -90'
|Генгам (Генгам)
|0:2
|Ренн (Ренн)
|12.12.2015
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|2:1
|Генгам (Генгам)
|06.12.2015
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|1:0
|Генгам (Генгам)
|61'
|21.11.2015
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|2:0
|Тулуза (Тулуза)
|07.11.2015
|Был в запасе
|Кан (Кан)
|2:1
|Генгам (Генгам)
|31.10.2015
|85' -90'
|Генгам (Генгам)
|2:2
|Лорьян (Лорьян)
|24.10.2015
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|0:0
|Генгам (Генгам)
|17.10.2015
|81' -90'
|Генгам (Генгам)
|1:1
|Лилль (Лилль)
|03.10.2015
|Был в запасе
|Труа (Труа)
|0:1
|Генгам (Генгам)
|27.09.2015
|1' -90'
|Генгам (Генгам)
|3:3
|Монако (Монако)
|22.09.2015
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|3:0
|Генгам (Генгам)
|19.09.2015
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|2:1
|Газелек (Аяччо)
|22.08.2015
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|3:0
|Генгам (Генгам)