Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Генгам
Лилль - Генгам: обзор матча 07 мая 2016
Лилль
07.05.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
0 : 0
Завершен
Генгам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Генгам
90'
Желтая карточка
Л. Бляс
84'
Замена
Б. Ангуа
️️️️
Ж. Мартинс Перейра
81'
Замена
Л. Бляс
️️️️
М. Коко
79'
Желтая карточка
М. Коко
75'
Замена
Л. Матис
️️️️
М. Эрдинг
Замена
Ж. Талло
️️️️
Ф. Бальмон
69'
Желтая карточка
И. Амаду
45'
42'
Желтая карточка
Д. Бриан
26'
Желтая карточка
Ю. Санкаре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
21
Мунир Оббади
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
15
Флоран Бальмон
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Генгам
1
Йонас Лоссль
ВР
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
56
Дориан Левек
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Лилль
30
Стив Элана
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
24
Рио Мавуба
ЦП
7
Ленни Нангис
ЦФ
49
Жуниор Талло
ЦФ
Генгам
30
Мамаду Самасса
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
22
Жюльен Карди
ОП
5
Лионель Матис
ОП
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
11
Слоан Прива
ЦФ
4-1-2-1-1
1
Эньяма
2
Сивелли
14
Корчиа
25
Баша
19
Сидибе
10
Амаду
15
Бальмон
31
Амалфитано
9
Лопеш
24
Эдер
4-3-1-2
1
Лоссль
7
Мартинс Перейра
15
Сорбон
56
Левек
29
Кербра
26
Жиресс
13
Санкаре
5
Диалло
97
Коко
9
Эрдинг
7
Бриан
15
Бальмон
49
Талло
49
Талло
15
Бальмон
7
Мартинс Перейра
5
Ангуа
5
Ангуа
7
Мартинс Перейра
9
Эрдинг
5
Матис
5
Матис
9
Эрдинг
97
Коко
10
Бляс
10
Бляс
97
Коко
Остались в запасе
Лилль
Генгам
30
Стив Элана
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
24
Рио Мавуба
ЦП
7
Ленни Нангис
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
30
Мамаду Самасса
ВР
22
Жюльен Карди
ОП
11
Слоан Прива
ЦФ
Остались в запасе
30
Стив Элана
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
24
Рио Мавуба
ЦП
7
Ленни Нангис
ЦФ
Остались в запасе
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
30
Мамаду Самасса
ВР
22
Жюльен Карди
ОП
11
Слоан Прива
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Лилль - Генгам
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Амаури Делеру
Стадион:
Пьер Моруа
Новости команд
Все
Лилль
Генгам
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Буде-Глимт» и «Лилля» на победу в матче 4 тура
2 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Буде-Глимт» и «Лилля» на победу в матче 4 тура
2 ноября
«Ахмат» бесплатно подписал опорника сборной Мали
29 июня
1
Во Франции 21-летний футболист утонул в реке
25 июня
1
В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
24 мая
1
«Рубин» усилился французским нападающим за 2,5 миллиона
2025.09.11 20:20
Стали известны участники плей-офф Лиги 2 за место в Лиге 1
2025.05.10 20:45
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+