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    Джошуа Брилланте - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Джошуа
    Фамилия Брилланте
    Команда Сидней
    Состав Основной
    Родной город Бундаберг
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 марта 1993 (29 лет)
    Рост 177
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фиорентина 2 0 0 0 0
    Эмполи 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.05.2015 Был в запасе Интер (Милан) 4:3 Эмполи (Эмполи)
    24.05.2015 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:1 Сампдория (Генуя)
    17.05.2015 Был в запасе Верона (Верона) 2:1 Эмполи (Эмполи)
    10.05.2015 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 2:3 Фиорентина (Флоренция)
    30.04.2015 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 4:2 Наполи (Неаполь)
    26.04.2015 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 2:2 Эмполи (Эмполи)
    19.04.2015 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 2:2 Парма (Парма)
    12.04.2015 Был в запасе Лацио (Рим) 4:0 Эмполи (Эмполи)
    22.03.2015 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 3:1 Сассуоло (Сассуоло)
    14.03.2015 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    08.03.2015 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:1 Дженоа (Генуя)
    01.03.2015 Был в запасе Палермо (Палермо) 0:0 Эмполи (Эмполи)
    22.02.2015 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 3:0 Кьево (Верона)
    15.02.2015 Был в запасе Милан (Милан) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    08.02.2015 87' -90' Эмполи (Эмполи) 2:0 Чезена (Чезена)
    26.01.2015 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:2 Удинезе (Удине)
    11.01.2015 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 4:3 Палермо (Палермо)
    19.10.2014 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 0:2 Лацио (Рим)
    05.10.2014 86' -90' Фиорентина (Флоренция) 3:0 Интер (Милан)
    28.09.2014 Был в запасе Торино (Турин) 1:1 Фиорентина (Флоренция)
    24.09.2014 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 0:0 Сассуоло (Сассуоло)
    14.09.2014 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 0:0 Дженоа (Генуя)
    30.08.2014 1' -34' Рома (Рим) 2:0 Фиорентина (Флоренция)
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