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Джошуа Брилланте
Статистика
Джошуа Брилланте - статистика
Завершил карьеру
25 марта 1993 (33), Бундаберг
#6 | Полузащитник
177 см | 73 кг
Австралия | Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фиорентина
2
0
0
0
0
Эмполи
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Интер
4 : 3
31.05.2015
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Эмполи
1 : 1
24.05.2015
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Верона
2 : 1
17.05.2015
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Эмполи
2 : 3
10.05.2015
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Эмполи
4 : 2
30.04.2015
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
2 : 2
26.04.2015
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Эмполи
2 : 2
19.04.2015
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Лацио
4 : 0
12.04.2015
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Эмполи
3 : 1
22.03.2015
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Кальяри
1 : 1
14.03.2015
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Эмполи
1 : 1
08.03.2015
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Палермо
0 : 0
01.03.2015
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Эмполи
3 : 0
22.02.2015
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
1 : 1
15.02.2015
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Эмполи
2 : 0
08.02.2015
Чезена
87' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Эмполи
1 : 2
26.01.2015
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
4 : 3
11.01.2015
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
0 : 2
19.10.2014
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Фиорентина
3 : 0
05.10.2014
Интер
86' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Торино
1 : 1
28.09.2014
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Фиорентина
0 : 0
24.09.2014
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Фиорентина
0 : 0
14.09.2014
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Рома
2 : 0
30.08.2014
Фиорентина
1' - 34'
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