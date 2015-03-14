Джошуа Брилланте - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Джошуа
|Фамилия
|Брилланте
|Команда
|Сидней
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бундаберг
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|177
|Вес
|73
|Имя
|Джошуа
|Фамилия
|Брилланте
|Команда
|Сидней
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бундаберг
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|177
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фиорентина
|2
|0
|0
|0
|0
|Эмполи
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.05.2015
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|4:3
|Эмполи (Эмполи)
|24.05.2015
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|17.05.2015
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:1
|Эмполи (Эмполи)
|10.05.2015
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|2:3
|Фиорентина (Флоренция)
|30.04.2015
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|4:2
|Наполи (Неаполь)
|26.04.2015
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|2:2
|Эмполи (Эмполи)
|19.04.2015
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|2:2
|Парма (Парма)
|12.04.2015
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|4:0
|Эмполи (Эмполи)
|22.03.2015
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|3:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|14.03.2015
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|08.03.2015
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:1
|Дженоа (Генуя)
|01.03.2015
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|0:0
|Эмполи (Эмполи)
|22.02.2015
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|3:0
|Кьево (Верона)
|15.02.2015
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|08.02.2015
|87' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|2:0
|Чезена (Чезена)
|26.01.2015
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|11.01.2015
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|4:3
|Палермо (Палермо)
|19.10.2014
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|0:2
|Лацио (Рим)
|05.10.2014
|86' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|3:0
|Интер (Милан)
|28.09.2014
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:1
|Фиорентина (Флоренция)
|24.09.2014
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|0:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|14.09.2014
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|0:0
|Дженоа (Генуя)
|30.08.2014
|1' -34'
|Рома (Рим)
|2:0
|Фиорентина (Флоренция)