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    Игорь Мурашов - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Игорь
    Отчество Александрович
    Фамилия Мурашов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 января 1996 (27 лет)
    Рост 175
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Амкар (мол) 23 0 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.05.2016 1' -77' Ахмат (мол) (Грозный) 0:1 Амкар (мол) (Пермь)
    07.05.2016 1' -68' Амкар (мол) (Пермь) 0:1 Урал (мол) (Екатеринбург)
    28.04.2016 1' -44' Динамо (мол) (Москва) 2:0 Амкар (мол) (Пермь)
    15.04.2016 1' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 2:3 Амкар (мол) (Пермь)
    08.04.2016 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 2:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    02.04.2016 1' -90' Академия Кубань (Краснодар) 0:1 Амкар (мол) (Пермь)
    18.03.2016 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 0:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    03.12.2015 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 0:4 ЦСКА (мол) (Москва)
    27.11.2015 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:0 Амкар (мол) (Пермь)
    43'
    20.11.2015 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 2:3 Рубин (мол) (Казань)
    02.11.2015 1' -78' Амкар (мол) (Пермь) 1:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    78'
    23.10.2015 1' -46' Урал (мол) (Екатеринбург) 2:2 Амкар (мол) (Пермь)
    03.10.2015 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 7:0 Амкар (мол) (Пермь)
    27.09.2015 1' -87' Амкар (мол) (Пермь) 0:1 Мордовия (мол) (Саранск)
    20.09.2015 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 4:0 Амкар (мол) (Пермь)
    11.09.2015 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 3:2 Академия Кубань (Краснодар)
    28.08.2015 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:1 Амкар (мол) (Пермь)
    21.08.2015 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 2:3 Спартак М (мол) (Москва)
    13.08.2015 1' -82' Амкар (мол) (Пермь) 1:1 Анжи (мол) (Махачкала)
    08.08.2015 1' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 3:2 Амкар (мол) (Пермь)
    31.07.2015 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 6:2 Кр. Советов (мол) (Самара)
    25.07.2015 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 2:1 Амкар (мол) (Пермь)
    20.07.2015 1' -77' Амкар (мол) (Пермь) 1:3 Краснодар (мол) (Краснодар)
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