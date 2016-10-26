Рикардо Кишна - статистика
#35 | Нападающий
|Имя
|Рикардо
|Фамилия
|Кишна
|Команда
|АДО Ден Хааг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ден Хааг
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 января 1995 (28 лет)
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Рикардо
|Фамилия
|Кишна
|Команда
|АДО Ден Хааг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ден Хааг
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 января 1995 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лацио
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.01.2017
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|0:1
|Кьево (Верона)
|15.01.2017
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:1
|Аталанта (Бергамо)
|21.12.2016
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|3:0
|Лацио (Рим)
|18.12.2016
|68' -90'
|Лацио (Рим)
|3:1
|Фиорентина (Флоренция)
|10.12.2016
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Лацио (Рим)
|04.12.2016
|85' -90'
|Лацио (Рим)
|0:2
|Рома (Рим)
|20.11.2016
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|3:1
|Дженоа (Генуя)
|05.11.2016
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|1:1
|Лацио (Рим)
|30.10.2016
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|26.10.2016
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|4:1
|Кальяри (Кальяри)
|01.10.2016
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:3
|Лацио (Рим)
|25.09.2016
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:0
|Эмполи (Эмполи)
|11.09.2016
|1' -52'
|Кьево (Верона)
|1:1
|Лацио (Рим)
|27.08.2016
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|21.08.2016
|1' -65'
|Аталанта (Бергамо)
|3:4
|Лацио (Рим)