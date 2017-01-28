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Рикардо Кишна
Статистика
Рикардо Кишна - статистика
Завершил карьеру
4 января 1995 (31), Ден Хааг
#35 | Нападающий
Нидерланды
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Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Суперкубок Италии 2015
Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лацио
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 22 тур
Лацио
0 : 1
28.01.2017
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Лацио
2 : 1
15.01.2017
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Интер
3 : 0
21.12.2016
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Лацио
3 : 1
18.12.2016
Фиорентина
68' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Сампдория
1 : 2
10.12.2016
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Лацио
0 : 2
04.12.2016
Рома
85' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Лацио
3 : 1
20.11.2016
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 1
05.11.2016
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Лацио
2 : 1
30.10.2016
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
4 : 1
26.10.2016
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
01.10.2016
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
2 : 0
25.09.2016
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Кьево
1 : 1
11.09.2016
Лацио
1' - 52'
Италия. Серия А, 2 тур
Лацио
0 : 1
27.08.2016
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Аталанта
3 : 4
21.08.2016
Лацио
1' - 65'
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