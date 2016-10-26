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    Рикардо Кишна - статистика

    #35 | Нападающий
    Имя Рикардо
    Фамилия Кишна
    Команда АДО Ден Хааг
    Состав Основной
    Родной город Ден Хааг
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 января 1995 (28 лет)
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лацио 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.01.2017 Был в запасе Лацио (Рим) 0:1 Кьево (Верона)
    15.01.2017 Был в запасе Лацио (Рим) 2:1 Аталанта (Бергамо)
    21.12.2016 Был в запасе Интер (Милан) 3:0 Лацио (Рим)
    18.12.2016 68' -90' Лацио (Рим) 3:1 Фиорентина (Флоренция)
    10.12.2016 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:2 Лацио (Рим)
    04.12.2016 85' -90' Лацио (Рим) 0:2 Рома (Рим)
    20.11.2016 Был в запасе Лацио (Рим) 3:1 Дженоа (Генуя)
    05.11.2016 Был в запасе Наполи (Неаполь) 1:1 Лацио (Рим)
    30.10.2016 Был в запасе Лацио (Рим) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    26.10.2016 Был в запасе Лацио (Рим) 4:1 Кальяри (Кальяри)
    01.10.2016 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:3 Лацио (Рим)
    25.09.2016 Был в запасе Лацио (Рим) 2:0 Эмполи (Эмполи)
    11.09.2016 1' -52' Кьево (Верона) 1:1 Лацио (Рим)
    27.08.2016 Был в запасе Лацио (Рим) 0:1 Ювентус (Турин)
    21.08.2016 1' -65' Аталанта (Бергамо) 3:4 Лацио (Рим)
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