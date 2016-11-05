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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Лацио
Наполи - Лацио: обзор матча 05 ноября 2016
Наполи
05.11.2016, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 1
Завершен
Лацио
52'
М. Гамшик
54'
Б. Кейта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Лацио
87'
Замена
К. Ломбарди
️️️️
Ч. Иммобиле
Замена
Аллан
️️️️
М. Гамшик
87'
83'
Замена
Ф. Джорджевич
️️️️
Б. Кейта
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Х. Кальехон
81'
78'
Замена
Патрик
️️️️
С. Лулич
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Л. Инсинье
67'
54'
ГОЛ! 1:1!
Б. Кейта
Пас отдал
М. Пароло
ГОЛ! 1:0!
М. Гамшик
Пас отдал
Ф. Гулам
52'
51'
Желтая карточка
Ш. Раду
28'
Желтая карточка
М. Пароло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Петр Зелински
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
РФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
16
Марко Пароло
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Билья
АП
17
Бальде Кейта
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
25
Аллан
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Лацио
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
25
Иван Варгич
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Рейна
13
Гулам
3
Кулибали
21
Кирикеш
4
Хюсай
24
Диавара
17
Гамшик
7
Зелински
10
Инсинье
10
Мертенс
7
Кальехон
3-3-2-2
22
Маркетти
13
Уоллес
26
Раду
8
Баста
16
Пароло
20
Милинкович-Савич
19
Лулич
6
Билья
7
Андерсон
9
Иммобиле
17
Кейта
7
Кальехон
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
7
Кальехон
17
Гамшик
25
Аллан
25
Аллан
17
Гамшик
10
Инсинье
11
Габбиадини
11
Габбиадини
10
Инсинье
19
Лулич
4
Патрик
4
Патрик
19
Лулич
9
Иммобиле
25
Ломбарди
25
Ломбарди
9
Иммобиле
17
Кейта
20
Джорджевич
20
Джорджевич
17
Кейта
Остались в запасе
Наполи
Лацио
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Маурицио Сарри
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
25
Иван Варгич
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Остались в запасе
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
25
Иван Варгич
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Наполи - Лацио
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2, Матч ТВ
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