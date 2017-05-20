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Жесси Пи
Статистика
Жесси Пи - статистика
Завершил карьеру
24 сентября 1993 (32)
#29 | Полузащитник
179 см | 71 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тулуза
15
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Тулуза
0 : 0
20.05.2017
Дижон
76' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Тулуза
0 : 0
18.03.2017
Ренн
1' - 67'
Франция. Лига 1, 29 тур
Лион
4 : 0
12.03.2017
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Тулуза
1 : 1
05.03.2017
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Нанси
0 : 0
25.02.2017
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
ПСЖ
0 : 0
19.02.2017
Тулуза
1' - 56'
Франция. Лига 1, 25 тур
Тулуза
4 : 1
11.02.2017
Бастия
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Лорьян
1 : 1
08.02.2017
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Тулуза
4 : 0
05.02.2017
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Тулуза
0 : 3
29.01.2017
Сент-Этьен
75' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Бордо
1 : 0
21.01.2017
Тулуза
61' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Тулуза
0 : 1
14.01.2017
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Дижон
2 : 0
21.12.2016
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Тулуза
1 : 1
17.12.2016
Нанси
67' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Тулуза
3 : 2
10.12.2016
Лорьян
50' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Ницца
3 : 0
04.12.2016
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Тулуза
1 : 0
30.11.2016
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Кан
1 : 0
01.10.2016
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Тулуза
2 : 0
23.09.2016
ПСЖ
82' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Лилль
1 : 2
20.09.2016
Тулуза
90' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Тулуза
2 : 1
17.09.2016
Генгам
83' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Бастия
2 : 1
10.09.2016
Тулуза
1' - 66'
36'
Франция. Лига 1, 3 тур
Сент-Этьен
0 : 0
28.08.2016
Тулуза
59' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Тулуза
4 : 1
20.08.2016
Бордо
70' - 90'
82'
Франция. Лига 1, 1 тур
Марсель
0 : 0
14.08.2016
Тулуза
89' - 90'
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