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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Тулуза
Ницца - Тулуза: обзор матча 04 декабря 2016
Ницца
04.12.2016, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 16 тур
3 : 0
Завершен
Тулуза
23'
А. Плеа
26'
Ю. Бельханда
65'
Ж. Мишель Сери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Тулуза
Замена
А. Донис
️️️️
А. Плеа
83'
79'
Замена
Ф. Сирье
️️️️
О. Тойвонен
Замена
В. Марсель
️️️️
В. Эйссерик
77'
Замена
В. Косьелло
️️️️
Ж. Мишель Сери
77'
71'
Желтая карточка
Я. Бодигер
ГОЛ! 3:0!
Ж. Мишель Сери
Пас отдал
А. Плеа
65'
56'
Замена
Я. Бодигер
️️️️
И. Сангаре
53'
Желтая карточка
С. Яго
45'
Замена
О. Эдуард
️️️️
Д. Дурмаз
ГОЛ! 2:0!
Ю. Бельханда
Пас отдал
Данте
26'
ГОЛ! 1:0!
А. Плеа
Пас отдал
Данте
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЛФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
9
Валентин Эйссерик
РФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
29
Ирунду Мусаву-Кинг
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
11
Ола Тойвонен
АП
7
Сомалья
ПП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
34
Венсан Марсель
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Тулуза
29
Жесси Пи
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
22
Душан Весковац
ЦЗ
24
Павле Нинков
ПЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
4-3-3
30
Кардиналь
29
Дальберт
4
Данте
5
Сарр
21
Перейра
6
Вальтер
14
Сери
25
Сиприен
20
Бельханда
14
Плеа
9
Эйссерик
3-3-2-1-1
40
Лафон
22
Мишелен
20
Яго
29
Мусаву-Кинг
98
Амьен-Аду
6
Сангаре
4
Силла
7
Сомалья
10
Дурмаз
11
Тойвонен
22
Брейтуэйт
9
Эйссерик
34
Марсель
34
Марсель
9
Эйссерик
14
Сери
26
Косьелло
26
Косьелло
14
Сери
14
Плеа
11
Донис
11
Донис
14
Плеа
6
Сангаре
14
Бодигер
14
Бодигер
6
Сангаре
11
Тойвонен
14
Сирье
14
Сирье
11
Тойвонен
10
Дурмаз
29
Эдуард
29
Эдуард
10
Дурмаз
Остались в запасе
Ницца
Тулуза
2
Арно Суке
ПЗ
44
Вальтер Бенитес
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
29
Жесси Пи
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
22
Душан Весковац
ЦЗ
24
Павле Нинков
ПЗ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Остались в запасе
2
Арно Суке
ПЗ
44
Вальтер Бенитес
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
Остались в запасе
29
Жесси Пи
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
22
Душан Весковац
ЦЗ
24
Павле Нинков
ПЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Статистика матча Ницца - Тулуза
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Лесаж
Стадион:
Альянс Ривьера
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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