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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Анжер
Тулуза - Анжер: обзор матча 05 февраля 2017
Тулуза
05.02.2017, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 23 тур
4 : 0
Завершен
Анжер
47'
А. Делор
56'
М. Брейтуэйт (П)
69'
О. Трехо
89'
О. Тойвонен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Анжер
ГОЛ! 4:0!
О. Тойвонен
Пас отдал
Д. Дурмаз
89'
Замена
Д. Дурмаз
️️️️
К. Жан
73'
Замена
Т. Думбия
️️️️
О. Трехо
72'
ГОЛ! 3:0!
О. Трехо
Пас отдал
О. Тойвонен
69'
Замена
О. Тойвонен
️️️️
А. Делор
67'
Желтая карточка
Я. Бодигер
66'
59'
Замена
Ш. Ндойе
️️️️
Ф. Тайт
59'
Замена
П. Капелле
️️️️
М. Жан Тарат
56'
Желтая карточка
Д. Петрич
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Брейтуэйт
56'
Желтая карточка
О. Трехо
55'
53'
Замена
Ж. Бамба
️️️️
Н. Пепе
48'
Желтая карточка
М. Жан Тарат
ГОЛ! 1:0!
А. Делор
Пас отдал
К. Жан
47'
45'
Желтая карточка
Н. Пепе
39'
Желтая карточка
И. Сиссоко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
14
Янн Бодигер
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
10
Корентен Жан
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Анжер
1
Денис Петрич
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
25
Исса Сиссоко
ЦП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
19
Николя Пепе
РФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Тулуза
29
Жесси Пи
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
24
Павле Нинков
ПЗ
11
Ола Тойвонен
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
19
Жонатан Бамба
ЛВ
17
Шейх Ндойе
ЦП
27
Феребори Доре
ЦФ
4-1-1-1-3
40
Лафон
29
Мубандже
6
Диоп
6
Жульен
98
Амьен-Аду
29
Бли
14
Бодигер
8
Трехо
22
Брейтуэйт
9
Делор
10
Жан
3-1-3-1-2
1
Петрич
15
Мансе
29
Томас
8
Траоре
7
Сантамария
6
Мангани
25
Сиссоко
19
Тарат
29
Тайт
19
Пепе
18
Дьедиу
9
Делор
11
Тойвонен
11
Тойвонен
9
Делор
10
Жан
10
Дурмаз
10
Дурмаз
10
Жан
8
Трехо
3
Думбия
3
Думбия
8
Трехо
19
Пепе
19
Бамба
19
Бамба
19
Пепе
19
Тарат
15
Капелле
15
Капелле
19
Тарат
29
Тайт
17
Ндойе
17
Ндойе
29
Тайт
Остались в запасе
Тулуза
Анжер
4
Иссиага Силла
ЛЗ
29
Жесси Пи
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
24
Павле Нинков
ПЗ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
1
Матье Мишель
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
27
Феребори Доре
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
4
Иссиага Силла
ЛЗ
29
Жесси Пи
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
24
Павле Нинков
ПЗ
Остались в запасе
1
Матье Мишель
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
27
Феребори Доре
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Тулуза - Анжер
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Николя Ренвиль
(Ним)
Стадион:
Муниципал
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