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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Нант
Тулуза - Нант: обзор матча 14 января 2017
Тулуза
14.01.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 20 тур
0 : 1
Завершен
Нант
20'
Э. Сала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Нант
81'
Желтая карточка
К. Джиджи
81'
Замена
Ф. Пардо
️️️️
Ж. Илоки
75'
Замена
О. Вискаррондо
️️️️
А. Туре
Замена
О. Эдуард
️️️️
О. Трехо
71'
Замена
П. Нинков
️️️️
Т. Думбия
69'
68'
Желтая карточка
Я. Бамму
62'
Желтая карточка
А. Туре
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
И. Силла
56'
41'
Замена
Я. Бамму
️️️️
М. Степински
Желтая карточка
И. Силла
26'
20'
ГОЛ! 0:1!
Э. Сала
Пас отдал
Л. Дюбуа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
7
Сомалья
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
30
Гийом Жилле
ЦП
77
Амин Арит
АП
20
Жюль Илоки
ПП
14
Мариуш Степински
ЦФ
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Тулуза
29
Жесси Пи
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
24
Павле Нинков
ПЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Нант
1
Кентен Браа
ВР
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
18
Ясин Бамму
ЦФ
27
Фелипе Пардо
ЦФ
3-3-2-1-1
40
Лафон
29
Мубандже
6
Диоп
6
Жульен
4
Силла
29
Бли
98
Амьен-Аду
3
Думбия
7
Сомалья
8
Трехо
22
Брейтуэйт
4-1-2-1-2
1
Дюпе
15
Дюбуа
26
Джиджи
34
Карлос
6
Лима
7
Туре
20
Илоки
30
Жилле
77
Арит
22
Сала
14
Степински
4
Силла
14
Лукебакио
14
Лукебакио
4
Силла
3
Думбия
24
Нинков
24
Нинков
3
Думбия
8
Трехо
29
Эдуард
29
Эдуард
8
Трехо
7
Туре
4
Вискаррондо
4
Вискаррондо
7
Туре
14
Степински
18
Бамму
18
Бамму
14
Степински
20
Илоки
27
Пардо
27
Пардо
20
Илоки
Остались в запасе
Тулуза
Нант
29
Жесси Пи
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
14
Янн Бодигер
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
1
Кентен Браа
ВР
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
29
Жесси Пи
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
14
Янн Бодигер
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
Остались в запасе
1
Кентен Браа
ВР
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Тулуза - Нант
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Муниципал
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