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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Тулуза
ПСЖ - Тулуза: обзор матча 19 февраля 2017
ПСЖ
19.02.2017, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 26 тур
0 : 0
Завершен
Тулуза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Тулуза
83'
Замена
О. Тойвонен
️️️️
О. Трехо
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Л. Моура
78'
72'
Желтая карточка
С. Яго
Замена
Х. Пасторе
️️️️
Ю. Дракслер
71'
61'
Замена
С. Яго
️️️️
А. Бли
56'
Замена
Сомалья
️️️️
Ж. Пи
49'
Желтая карточка
М. Брейтуэйт
Замена
М. Верратти
️️️️
К. Нкунку
45'
38'
Желтая карточка
К. Амьен-Аду
Желтая карточка
П. Кимпембе
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Тулуза
29
Жесси Пи
ВР
40
Альбан Лафон
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
8
Оскар Трехо
АП
10
Корентен Жан
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
12
Тома Менье
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
8
Блейз Матюиди
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
15
Хавьер Пасторе
АП
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
24
Павле Нинков
ПЗ
11
Ола Тойвонен
ЦП
7
Сомалья
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
4-2-2-2
1
Трапп
17
Максвелл
5
Маркиньос
3
Кимпембе
92
Орье
12
Рабьо
8
Мотта
7
Дракслер
7
Моура
10
Кавани
28
Нкунку
4-1-1-3
29
Пи
98
Амьен-Аду
6
Диоп
6
Жульен
29
Мубандже
29
Бли
8
Трехо
9
Делор
22
Брейтуэйт
10
Жан
28
Нкунку
6
Верратти
6
Верратти
28
Нкунку
7
Моура
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
7
Моура
7
Дракслер
15
Пасторе
15
Пасторе
7
Дракслер
29
Бли
20
Яго
20
Яго
29
Бли
8
Трехо
11
Тойвонен
11
Тойвонен
8
Трехо
29
Пи
7
Сомалья
7
Сомалья
29
Пи
Остались в запасе
ПСЖ
Тулуза
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
12
Тома Менье
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
4
Иссиага Силла
ЛЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
24
Павле Нинков
ПЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Остались в запасе
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
12
Тома Менье
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
Остались в запасе
4
Иссиага Силла
ЛЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
24
Павле Нинков
ПЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Статистика матча ПСЖ - Тулуза
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Лесаж
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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