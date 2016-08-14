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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Тулуза
Марсель - Тулуза: обзор матча 14 августа 2016
Марсель
14.08.2016, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 1 тур
0 : 0
Завершен
Тулуза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Тулуза
89'
Замена
Ж. Пи
️️️️
О. Трехо
Желтая карточка
Р. Кабелла
83'
74'
Замена
О. Эдуард
️️️️
И. Силла
70'
Желтая карточка
О. Тойвонен
Замена
З. Машаш
️️️️
А. Диаби
61'
Желтая карточка
Дория
58'
57'
Замена
О. Тойвонен
️️️️
Я. Бодигер
Замена
С. Хауи
️️️️
Ф. Товен
45'
Желтая карточка
А. Диаби
25'
Замена
К. Рекик
️️️️
А. Бедимо
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
21
Дория
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
5
Абу Диаби
ПП
10
Флориан Товен
ПВ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Франк Пасси
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
14
Янн Бодигер
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Сомалья
ПП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Марсель
30
Брис Самба
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
9
Аарон Исека
ЦФ
Тулуза
29
Жесси Пи
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
11
Ола Тойвонен
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Пеле
70
Сарр
21
Дория
15
Губочан
12
Бедимо
2
Сакаи
19
Диарра
5
Диаби
5
Кабелла
10
Товен
18
Гомис
3-3-2-1-1
40
Лафон
6
Жульен
6
Диоп
29
Мубандже
98
Амьен-Аду
29
Бли
4
Силла
7
Сомалья
14
Бодигер
8
Трехо
22
Брейтуэйт
12
Бедимо
4
Рекик
4
Рекик
12
Бедимо
5
Диаби
29
Машаш
29
Машаш
5
Диаби
10
Товен
10
Хауи
10
Хауи
10
Товен
8
Трехо
29
Пи
29
Пи
8
Трехо
14
Бодигер
11
Тойвонен
11
Тойвонен
14
Бодигер
4
Силла
29
Эдуард
29
Эдуард
4
Силла
Остались в запасе
Марсель
Тулуза
99
Франк Ангисса
ЦП
30
Брис Самба
ВР
20
Максим Лопес
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Франк Пасси
20
Матье Кафаро
АП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Остались в запасе
99
Франк Ангисса
ЦП
30
Брис Самба
ВР
20
Максим Лопес
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Остались в запасе
20
Матье Кафаро
АП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
Главный тренер
Франк Пасси
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Статистика матча Марсель - Тулуза
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Мийо
(Шатне-Малабри)
Стадион:
Велодром
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