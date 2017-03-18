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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Ренн
Тулуза - Ренн: обзор матча 18 марта 2017
Тулуза
18.03.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 30 тур
0 : 0
Завершен
Ренн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Ренн
87'
Замена
А. Дьякаби
️️️️
У. Саид
Желтая карточка
И. Силла
86'
78'
Желтая карточка
Д. Сио
Замена
И. Силла
️️️️
А. Делор
75'
70'
Замена
Д. Сио
️️️️
М. Амалфитано
Замена
Я. Бодигер
️️️️
О. Трехо
70'
Замена
Сомалья
️️️️
Ж. Пи
67'
Вторая желтая
А. Бли
62'
Желтая карточка
А. Бли
56'
45'
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
12'
Замена
Мешер
️️️️
Л. Бааль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
29
Жесси Пи
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
8
Оскар Трехо
АП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
31
Морган Амалфитано
ПП
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Тулуза
16
Марк Видаль
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
29
Ирунду Мусаву-Кинг
ЦЗ
24
Павле Нинков
ПЗ
7
Сомалья
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Ренн
23
Раис М'Боли
ВР
17
Мешер
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
6
Желсон Фернандес
ЦП
13
Джованни Сио
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
4-1-1-3
29
Пи
6
Жульен
6
Диоп
29
Мубандже
98
Амьен-Аду
29
Бли
8
Трехо
9
Делор
10
Жан
22
Брейтуэйт
4-5-1
56
Костиль
24
Бааль
29
Данзе
23
Наньон
5
Бенсебаини
31
Амалфитано
21
Андре
8
Гуркюфф
19
Мубеле
14
Прсич
22
Саид
9
Делор
4
Силла
4
Силла
9
Делор
29
Пи
7
Сомалья
7
Сомалья
29
Пи
8
Трехо
14
Бодигер
14
Бодигер
8
Трехо
22
Саид
27
Дьякаби
27
Дьякаби
22
Саид
24
Бааль
17
Мешер
17
Мешер
24
Бааль
31
Амалфитано
13
Сио
13
Сио
31
Амалфитано
Остались в запасе
Тулуза
Ренн
16
Марк Видаль
ВР
29
Ирунду Мусаву-Кинг
ЦЗ
24
Павле Нинков
ПЗ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
23
Раис М'Боли
ВР
2
Мехди Зеффан
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Остались в запасе
16
Марк Видаль
ВР
29
Ирунду Мусаву-Кинг
ЦЗ
24
Павле Нинков
ПЗ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Остались в запасе
23
Раис М'Боли
ВР
2
Мехди Зеффан
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Статистика матча Тулуза - Ренн
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Себастьен Десьяж
(Сент-Этьен)
Стадион:
Муниципал
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