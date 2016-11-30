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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Монпелье
Тулуза - Монпелье: обзор матча 30 ноября 2016
Тулуза
30.11.2016, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 15 тур
1 : 0
Завершен
Монпелье
19'
И. Силла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Монпелье
90'
Желтая карточка
М. Сансон
87'
Замена
М. Н'Диайе
️️️️
Д. Руссийон
Замена
К. Амьен-Аду
️️️️
Ф. Мубандже
75'
Замена
П. Нинков
️️️️
К. Мишелен
72'
Желтая карточка
И. Сангаре
70'
Замена
О. Тойвонен
️️️️
Я. Бодигер
68'
61'
Желтая карточка
В. Реми
38'
Замена
В. Реми
️️️️
М. Депланье
32'
Желтая карточка
Д. Руссийон
ГОЛ! 1:0!
И. Силла
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
29
Ирунду Мусаву-Кинг
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
14
Янн Бодигер
ЛП
6
Ибраим Сангаре
ОП
7
Сомалья
ЦП
10
Джимми Дурмаз
АП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
6
Поль Ласн
ОП
6
Эйе Скири
ОП
10
Рияд Будебуз
АП
8
Морган Сансон
ПП
9
Кевин Берижо
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Тулуза
29
Жесси Пи
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
24
Павле Нинков
ПЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Монпелье
30
Джонатан Лигали
ВР
11
Мамаду Н'Диайе
ВР
3
Николя Сент-Руф
ЦЗ
44
Вильям Реми
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
3-3-2-1-1
40
Лафон
29
Мусаву-Кинг
20
Яго
29
Мубандже
4
Силла
6
Сангаре
22
Мишелен
14
Бодигер
7
Сомалья
10
Дурмаз
22
Брейтуэйт
4-2-1-1-2
1
Пьонье
12
Депланье
4
Хилтон
3
Конгре
21
Руссийон
6
Ласн
6
Скири
8
Сансон
10
Будебуз
9
Мунье
9
Берижо
29
Мубандже
98
Амьен-Аду
98
Амьен-Аду
29
Мубандже
22
Мишелен
24
Нинков
24
Нинков
22
Мишелен
14
Бодигер
11
Тойвонен
11
Тойвонен
14
Бодигер
21
Руссийон
11
Н'Диайе
11
Н'Диайе
21
Руссийон
12
Депланье
44
Реми
44
Реми
12
Депланье
Остались в запасе
Тулуза
Монпелье
29
Жесси Пи
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
14
Франсуа Сирье
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
3
Николя Сент-Руф
ЦЗ
30
Джонатан Лигали
ВР
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
Остались в запасе
29
Жесси Пи
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
14
Франсуа Сирье
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Остались в запасе
3
Николя Сент-Руф
ЦЗ
30
Джонатан Лигали
ВР
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Тулуза - Монпелье
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
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