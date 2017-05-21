Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Жерсон Вергара - статистика

Завершил карьеру
26 мая 1994 (32)
#21 | Защитник
190 см
Колумбия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арсенал
17
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Арсенал
3 : 0
21.05.2017
Спартак
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Арсенал
0 : 0
17.05.2017
Амкар-Пермь
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
ЦСКА
3 : 0
12.05.2017
Арсенал
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
06.05.2017
Ростов
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Уфа
1 : 0
30.04.2017
Арсенал
1' - 90'
88'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Арсенал
0 : 3
16.04.2017
Локомотив
1' - 90'
9'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Ахмат
3 : 1
08.04.2017
Арсенал
46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Арсенал
3 : 0
01.04.2017
Томь
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Зенит
2 : 0
19.03.2017
Арсенал
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Арсенал
2 : 0
10.03.2017
Урал
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Оренбург
3 : 0
04.03.2017
Арсенал
1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Арсенал
1 : 0
05.12.2016
Анжи
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
1 : 0
30.11.2016
Арсенал
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Амкар-Пермь
1 : 0
26.11.2016
Арсенал
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Арсенал
0 : 1
18.11.2016
ЦСКА
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ростов
4 : 1
06.11.2016
Арсенал
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
0 : 2
30.10.2016
Уфа
1' - 85'
50'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 1
21.10.2016
Арсенал
1' - 90'
66'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
0 : 0
16.10.2016
Краснодар
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Локомотив
1 : 1
01.10.2016
Арсенал
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
0 : 0
25.09.2016
Ахмат
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Томь
1 : 0
17.09.2016
Арсенал
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
0 : 5
11.09.2016
Зенит
Был в запасе
Главные новости
Ямаль: «Сказал бы Фелпсу, что обгоню его в заплыве»
10:55
Пономарев готов выключить телевизор при показе матчей сборной России
10:42
В «Локомотиве» могут сменить главного тренера и спортивного директора
10:29
Бубнов определил единственный клуб Серии A, в который стоит перейти Тюкавину
10:11
Батракова назвали игроком, который не дотягивает даже до турецкого уровня
09:49
3
Экс-тренер «Акрона» допустил отставку Семака
09:37
Бубнов назвал тренера, который может спасти «Факел» от вылета
09:26
3
Рахимов выявил 2 клуба, которые могут преподнести сюрприз в чемпионате России
09:10
Семшов определил 2 игроков «Зенита», которые разочаровали его в первой части сезона
08:47
Аршавин назвал себя питерским колхозником с трущоб
08:30
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+