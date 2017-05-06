Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Ростов
Арсенал - Ростов: обзор матча 06 мая 2017
Арсенал
06.05.2017, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Ростов
37'
Н. Бурмистров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Ростов
Желтая карточка
В. Габулов
90'
+1
Замена
О. Власов
️️️️
М. Думбия
85'
82'
Замена
И. Киреев
️️️️
Т. Калачев
71'
Замена
П. Могилевец
️️️️
А. Препелицэ
Желтая карточка
М. Думбия
70'
Замена
И. Шевченко
️️️️
И. Максимов
64'
Замена
И. Горбатенко
️️️️
Н. Бурмистров
50'
ГОЛ! 1:0!
Н. Бурмистров
Пас отдал
К. Комбаров
37'
20'
Желтая карточка
Х. Байрамян
Желтая карточка
Ф. Расич
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
30
Владимир Габулов
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
55
Александру Бурчану
ОП
78
Илья Максимов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
19
Федерико Расич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
28
Андрей Препелицэ
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
19
Хорен Байрамян
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
Арсенал
31
Алексей Березин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
6
Иван Иванов
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
88
Данила Буранов
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Ростов
1
Евгений Гошев
ВР
1
Иван Комиссаров
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
28
Павел Могилевец
ЦП
4-2-1-2-1
30
Габулов
21
Вергара
31
Сунзу
6
Беляев
9
Комбаров
77
Александров
55
Бурчану
78
Максимов
7
Думбия
18
Бурмистров
19
Расич
2-2-2-3-1
30
Медведев
44
Навас
30
Кудряшов
28
Препелицэ
8
Гацкан
2
Калачев
16
Нобоа
21
Ерохин
19
Байрамян
7
Полоз
20
Азмун
7
Думбия
84
Власов
84
Власов
7
Думбия
18
Бурмистров
23
Горбатенко
23
Горбатенко
18
Бурмистров
78
Максимов
99
Шевченко
99
Шевченко
78
Максимов
2
Калачев
88
Киреев
88
Киреев
2
Калачев
28
Препелицэ
28
Могилевец
28
Могилевец
28
Препелицэ
Остались в запасе
Арсенал
Ростов
88
Данила Буранов
ЦП
31
Алексей Березин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
6
Иван Иванов
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
1
Евгений Гошев
ВР
1
Иван Комиссаров
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
Главный тренер
Иван Данильянц
Остались в запасе
88
Данила Буранов
ЦП
31
Алексей Березин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
6
Иван Иванов
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
1
Иван Комиссаров
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Главный тренер
Иван Данильянц
Статистика матча Арсенал - Ростов
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
Новости команд
Все
Арсенал
Ростов
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
17:45
Вратарь «Ростова» – о Второй лиге: «Приехал на тренировку перед игрой, а во вратарской – какашки»
17:34
3
Стало известно, будет ли «Спартак» бороться за вратарей «Зенита», «Рубина» и ЦСКА София
15:15
2
«Спартак» заинтересовался 18-летним вратарем
14:30
14
«Спартак», «Краснодар» и ЦСКА рассмотрят подписание защитника сборной России
13:45
44
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
Тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал разгром команды Аленичева
31 октября
3
Аленичев публично извинился перед фанатами тульского «Арсенала»
31 октября
3
«Нижний Новгород» – «Арсенал Тула»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Первая лига России: шансы «Нижнего Новгорода» и «Арсенала Тулы» на победу в матче 16-го тура
29 октября
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
17:45
Вратарь «Ростова» – о Второй лиге: «Приехал на тренировку перед игрой, а во вратарской – какашки»
17:34
3
Стало известно, будет ли «Спартак» бороться за вратарей «Зенита», «Рубина» и ЦСКА София
15:15
2
«Спартак» заинтересовался 18-летним вратарем
14:30
14
«Спартак», «Краснодар» и ЦСКА рассмотрят подписание защитника сборной России
13:45
44
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+