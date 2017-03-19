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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Арсенал
Зенит - Арсенал: обзор матча 19 марта 2017
Зенит
19.03.2017, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Арсенал
51'
Д. Кришито (П)
53'
Данни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Арсенал
Замена
Р. Мак
️️️️
Данни
87'
Замена
Й. Молло
️️️️
Жулиано
81'
77'
Замена
Д. Буранов
️️️️
И. Иванов
Замена
А. Кержаков
️️️️
А. Кокорин
74'
67'
Замена
И. Шевченко
️️️️
Ф. Расич
Желтая карточка
Эрнани
61'
54'
Желтая карточка
В. Габулов
ГОЛ! 2:0!
Данни
Пас отдал
Жулиано
53'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Кришито
51'
49'
Замена
О. Власов
️️️️
Н. Бурмистров
47'
Травма
Н. Бурмистров
Желтая карточка
А. Кокорин
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
10
Данни
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
23
Эрнани
ЦП
20
Жулиано
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Арсенал
30
Владимир Габулов
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
6
Иван Иванов
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПАЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
55
Александру Бурчану
ОП
23
Игорь Горбатенко
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
19
Федерико Расич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
8
Маурисио
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
88
Данила Буранов
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
3-1-2-2-2
99
Лунев
4
Кришито
13
Нету
20
Иванович
15
Цаллагов
4
Юсупов
23
Эрнани
10
Данни
20
Жулиано
9
Кокорин
22
Дзюба
3-3-3-1
30
Габулов
31
Сунзу
6
Беляев
6
Иванов
9
Комбаров
55
Бурчану
77
Александров
18
Бурмистров
23
Горбатенко
7
Думбия
19
Расич
20
Жулиано
89
Молло
89
Молло
20
Жулиано
10
Данни
21
Мак
21
Мак
10
Данни
9
Кокорин
11
Кержаков
11
Кержаков
9
Кокорин
6
Иванов
88
Буранов
88
Буранов
6
Иванов
18
Бурмистров
84
Власов
84
Власов
18
Бурмистров
19
Расич
99
Шевченко
99
Шевченко
19
Расич
Остались в запасе
Зенит
Арсенал
23
Егор Бабурин
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
8
Маурисио
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
8
Маурисио
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Статистика матча Зенит - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин (Москва)
Алексей Воронцов (Ярославль)
Резервный судья:
Иван Сиденков (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Александр Гончар (Сочи)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
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