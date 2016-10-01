Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Арсенал
Локомотив - Арсенал: обзор матча 01 октября 2016
Локомотив
01.10.2016, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
90+1'
А. Самедов (П)
44'
Ф. Браун Форбс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Арсенал
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Самедов
90'
+1
90'
Желтая карточка
А. Горбатюк
88'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
Н. Бурмистров
73'
Желтая карточка
Л. Тесак
Желтая карточка
Д. Баринов
68'
64'
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
В. Рыжков
Замена
П. Шкулетич
️️️️
В. Игнатьев
57'
46'
Замена
В. Рыжков
️️️️
Э. Фримпонг
Замена
А. Коломейцев
️️️️
Э. Хенти
46'
44'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Браун Форбс
Замена
В. Игнатьев
️️️️
И. Портнягин
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ПЗ
19
Эзекиэль Хенти
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПВ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
21
Жерсон Вергара
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
8
Лукаш Тесак
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ПЗ
7
Кантемир Берхамов
ОП
5
Эммануэль Фримпонг
ОП
20
Вадим Стеклов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
84
Олег Власов
ПВ
26
Фелисио Браун Форбс
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Локомотив
1
Гилерме
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
11
Майкон
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Арсенал
1
Александр Фильцов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
28
Владислав Рыжков
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
9
Роман Изотов
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Абаев
29
Денисов
14
Чорлука
17
Михалик
39
Пейчинович
6
Баринов
99
Фернандеш
19
Хенти
59
Миранчук
19
Самедов
97
Портнягин
4-2-1-2-1
36
Левашов
29
Горбатюк
6
Беляев
8
Тесак
21
Вергара
7
Берхамов
5
Фримпонг
20
Стеклов
84
Власов
18
Бурмистров
26
Браун Форбс
97
Портнягин
20
Игнатьев
20
Игнатьев
97
Портнягин
19
Хенти
18
Коломейцев
18
Коломейцев
19
Хенти
Игнатьев
32
Шкулетич
32
Шкулетич
Игнатьев
5
Фримпонг
28
Рыжков
28
Рыжков
5
Фримпонг
Рыжков
23
Мухаметшин
23
Мухаметшин
Рыжков
18
Бурмистров
14
Аппаев
14
Аппаев
18
Бурмистров
Остались в запасе
Локомотив
Арсенал
1
Гилерме
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
11
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
9
Роман Изотов
ЦФ
1
Александр Фильцов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
78
Илья Максимов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
Главный тренер
Сергей Павлов
Остались в запасе
1
Гилерме
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
11
Майкон
ЦФ
Остались в запасе
9
Роман Изотов
ЦФ
1
Александр Фильцов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
78
Илья Максимов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Локомотив - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди (Краснодар)
Арам Петросян (Бронницы)
Инспектор:
Андрей Будогосский (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Наш Футбол, Матч ТВ
Новости команд
Все
Локомотив
Арсенал
Расписание 15-го тура РПЛ 2026/27
12:43
Первая лига: шансы «Текстильщика» и «Арсенала Тула» на победу в матче 18-го тура
09:46
Ташуев сомневается в новом тренере «Локомотива»: «Как пальцем в небо»
09:23
1
Генич одним словом описал назначение Овчинникова в «Локомотив»
01:10
Радимов прокомментировал назначение Овчинникова в «Локомотив»
Вчера, 23:11
1
Расписание 15-го тура РПЛ 2026/27
12:43
Ташуев сомневается в новом тренере «Локомотива»: «Как пальцем в небо»
09:23
1
Генич одним словом описал назначение Овчинникова в «Локомотив»
01:10
Радимов прокомментировал назначение Овчинникова в «Локомотив»
Вчера, 23:11
1
Овчинников приступил к работе с «Локомотивом», отказавшись от «тоннеля»
Вчера, 18:57
Первая лига: шансы «Текстильщика» и «Арсенала Тула» на победу в матче 18-го тура
09:46
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
Тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал разгром команды Аленичева
31 октября
3
Аленичев публично извинился перед фанатами тульского «Арсенала»
31 октября
3
«Нижний Новгород» – «Арсенал Тула»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+