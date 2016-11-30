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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Арсенал
Рубин - Арсенал: обзор матча 30 ноября 2016
Рубин
30.11.2016, среда, 19:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал
62'
Жонатас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Арсенал
Желтая карточка
С. Рыжиков
89'
86'
Замена
В. Рыжков
️️️️
И. Ершов
Замена
М. Оздоев
️️️️
Р. Камболов
83'
Замена
М. Девич
️️️️
Жонатас
80'
69'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
Р. Мухаметшин
ГОЛ! 1:0!
Жонатас
Пас отдал
Я. М'Вила
62'
Замена
М. Лестьенн
️️️️
Саму
59'
46'
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
И. Максимов
33'
Желтая карточка
А. Хагуш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
88
Руслан Камболов
ОП
14
Саму
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
10
Мийо Цакташ
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Арсенал
31
Алексей Березин
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
7
Александр Шешуков
ОП
84
Олег Власов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Рыжиков
3
Набиуллин
3
Самбрано
90
Бурлак
26
Бауэр
6
М'Вила
88
Камболов
14
Саму
10
Жемалетдинов
16
Рочина
9
Жонатас
3-2-3-2
36
Левашов
21
Вергара
6
Беляев
29
Горбатюк
22
Ершов
14
Хагуш
7
Берхамов
78
Максимов
20
Стеклов
18
Бурмистров
23
Горбатенко
88
Камболов
21
Оздоев
21
Оздоев
88
Камболов
9
Жонатас
32
Девич
32
Девич
9
Жонатас
14
Саму
17
Лестьенн
17
Лестьенн
14
Саму
22
Ершов
28
Рыжков
28
Рыжков
22
Ершов
78
Максимов
23
Мухаметшин
23
Мухаметшин
78
Максимов
Мухаметшин
14
Аппаев
14
Аппаев
Мухаметшин
Остались в запасе
Рубин
Арсенал
21
Георгий Махатадзе
ЦП
1
Юрий Нестеренко
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
10
Мийо Цакташ
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Главный тренер
Хави Грасия
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
31
Алексей Березин
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
7
Александр Шешуков
ОП
84
Олег Власов
ЦП
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Остались в запасе
21
Георгий Махатадзе
ЦП
1
Юрий Нестеренко
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
10
Мийо Цакташ
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Остались в запасе
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
31
Алексей Березин
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
7
Александр Шешуков
ОП
84
Олег Власов
ЦП
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Статистика матча Рубин - Арсенал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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