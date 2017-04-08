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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Арсенал
Ахмат - Арсенал: обзор матча 08 апреля 2017
Ахмат
08.04.2017, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 22 тур
3 : 1
Завершен
Арсенал
5'
М. Митришев
20'
М. Митришев
90+1'
Б. Бериша
77'
Ф. Расич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Арсенал
ГОЛ! 3:1!
Б. Бериша
Пас отдал
А. Мбенг
90'
+1
86'
Замена
И. Шевченко
️️️️
И. Горбатенко
77'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Расич
Желтая карточка
Н. Гьембер
76'
Замена
Б. Бериша
️️️️
М. Митришев
75'
Замена
А. Мбенг
️️️️
Б. Балай
71'
66'
Желтая карточка
А. Бурчану
Замена
М. Оздоев
️️️️
Г. Теодор Грозав
65'
57'
Желтая карточка
М. Думбия
46'
Замена
Д. Буранов
️️️️
И. Иванов
46'
Замена
Ж. Вергара
️️️️
О. Власов
ГОЛ! 2:0!
М. Митришев
Пас отдал
Р. Уциев
20'
ГОЛ! 1:0!
М. Митришев
Пас отдал
Г. Теодор Грозав
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Арсенал
30
Владимир Габулов
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
6
Иван Иванов
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
55
Александру Бурчану
ОП
84
Олег Власов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
19
Федерико Расич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
2
Родолфо
ЦЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
21
Магомед Оздоев
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
88
Данила Буранов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Городов
4
Анхель
13
Семенов
23
Гьембер
3
Плиев
40
Уциев
37
Грозав
22
Пирис
14
Кузяев
95
Митришев
9
Балай
4-2-1-2-1
30
Габулов
9
Комбаров
6
Беляев
6
Иванов
31
Сунзу
55
Бурчану
77
Александров
84
Власов
23
Горбатенко
7
Думбия
19
Расич
95
Митришев
7
Бериша
7
Бериша
95
Митришев
37
Грозав
21
Оздоев
21
Оздоев
37
Грозав
9
Балай
11
Мбенг
11
Мбенг
9
Балай
6
Иванов
88
Буранов
88
Буранов
6
Иванов
84
Власов
21
Вергара
21
Вергара
84
Власов
23
Горбатенко
99
Шевченко
99
Шевченко
23
Горбатенко
Остались в запасе
Ахмат
Арсенал
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
2
Родолфо
ЦЗ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
2
Родолфо
ЦЗ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Статистика матча Ахмат - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
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