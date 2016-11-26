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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Арсенал
Амкар-Пермь - Арсенал: обзор матча 26 ноября 2016
Амкар-Пермь
26.11.2016, суббота, 11:30
Россия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал
7'
С. Прокофьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Арсенал
90'
+4
Желтая карточка
В. Стеклов
Замена
Н. Зайцев
️️️️
П. Комолов
90'
Замена
Б. Йовичич
️️️️
Д. Бодул
82'
77'
Замена
В. Рыжков
️️️️
И. Ершов
71'
Замена
Д. Айдов
️️️️
А. Денисов
65'
Желтая карточка
Н. Бурмистров
Замена
А. Салугин
️️️️
С. Прокофьев
64'
60'
Желтая карточка
И. Максимов
22'
Замена
О. Власов
️️️️
Ф. Браун Форбс
ГОЛ! 1:0!
С. Прокофьев
Пас отдал
А. Милькович
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
5
Януш Гол
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
8
Фегор Огуде
ЦП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
78
Илья Максимов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Амкар-Пермь
98
Александр Будаков
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
10
Давид Хурцидзе
АП
21
Анене Чума
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Арсенал
31
Алексей Березин
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
7
Александр Шешуков
ОП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
3-2-3-2
57
Селихов
11
Занев
14
Джикия
6
Конде
5
Гол
2
Милькович
13
Гиголаев
8
Огуде
20
Комолов
10
Бодул
11
Прокофьев
3-2-2-2
36
Левашов
71
Денисов
29
Горбатюк
21
Вергара
14
Хагуш
22
Ершов
78
Максимов
20
Стеклов
18
Бурмистров
23
Горбатенко
20
Комолов
3
Зайцев
3
Зайцев
20
Комолов
10
Бодул
32
Йовичич
32
Йовичич
10
Бодул
11
Прокофьев
77
Салугин
77
Салугин
11
Прокофьев
71
Денисов
4
Айдов
4
Айдов
71
Денисов
22
Ершов
28
Рыжков
28
Рыжков
22
Ершов
26
Браун Форбс
84
Власов
84
Власов
26
Браун Форбс
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Арсенал
10
Давид Хурцидзе
АП
98
Александр Будаков
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
21
Анене Чума
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
31
Алексей Березин
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
7
Александр Шешуков
ОП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Остались в запасе
10
Давид Хурцидзе
АП
98
Александр Будаков
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
21
Анене Чума
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Остались в запасе
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
31
Алексей Березин
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
7
Александр Шешуков
ОП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Статистика матча Амкар-Пермь - Арсенал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
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