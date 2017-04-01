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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Томь
Арсенал - Томь: обзор матча 01 апреля 2017
Арсенал
01.04.2017, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 21 тур
3 : 0
Завершен
Томь
19'
М. Александров
75'
М. Думбия
89'
К. Комбаров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Томь
Желтая карточка
Г. Аджоев
90'
+1
Замена
Г. Аджоев
️️️️
Н. Бурмистров
90'
ГОЛ! 3:0!
К. Комбаров
89'
Замена
В. Стеклов
️️️️
И. Горбатенко
88'
84'
Замена
А. Науменко
️️️️
С. Кузнецов
Желтая карточка
А. Бурчану
83'
80'
Желтая карточка
М. Карымов
76'
Замена
М. Карымов
️️️️
А. Митерев
76'
Замена
А. Макурин
️️️️
А. Соболев
ГОЛ! 2:0!
М. Думбия
75'
73'
Желтая карточка
Е. Баляйкин
Замена
И. Шевченко
️️️️
Ф. Расич
71'
Желтая карточка
М. Думбия
62'
31'
Желтая карточка
Д. Сасин
23'
Желтая карточка
Д. Осипов
ГОЛ! 1:0!
М. Александров
Пас отдал
И. Иванов
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
30
Владимир Габулов
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
6
Иван Иванов
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
55
Александру Бурчану
ОП
23
Игорь Горбатенко
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
19
Федерико Расич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
92
Валерий Чуперка
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
18
Артем Попов
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
88
Данила Буранов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Томь
42
Александр Мелихов
ВР
54
Александр Букачев
ЦЗ
69
Марк Карымов
ЦЗ
94
Александр Науменко
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
97
Даниил Большунов
АП
4-2-3-1
30
Габулов
6
Иванов
6
Беляев
31
Сунзу
9
Комбаров
77
Александров
55
Бурчану
7
Думбия
23
Горбатенко
18
Бурмистров
19
Расич
2-4-2-2
1
Солосин
32
Осипов
84
Митерев
92
Чуперка
10
Кузнецов
32
Баляйкин
17
Пугин
18
Попов
77
Сасин
72
Голышев
7
Соболев
23
Горбатенко
20
Стеклов
20
Стеклов
23
Горбатенко
19
Расич
99
Шевченко
99
Шевченко
19
Расич
18
Бурмистров
17
Аджоев
17
Аджоев
18
Бурмистров
10
Кузнецов
94
Науменко
94
Науменко
10
Кузнецов
84
Митерев
69
Карымов
69
Карымов
84
Митерев
7
Соболев
21
Макурин
21
Макурин
7
Соболев
Остались в запасе
Арсенал
Томь
88
Данила Буранов
ЦП
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
54
Александр Букачев
ЦЗ
42
Александр Мелихов
ВР
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
97
Даниил Большунов
АП
Остались в запасе
88
Данила Буранов
ЦП
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
Остались в запасе
54
Александр Букачев
ЦЗ
42
Александр Мелихов
ВР
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
97
Даниил Большунов
АП
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Статистика матча Арсенал - Томь
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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