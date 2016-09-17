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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Арсенал
Томь - Арсенал: обзор матча 17 сентября 2016
Томь
17.09.2016, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал
25'
В. Дьяков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Арсенал
Замена
А. Касьян
️️️️
С. Самодин
85'
85'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
А. Шешуков
69'
Желтая карточка
К. Берхамов
66'
Замена
И. Горбатенко
️️️️
Л. Тесак
Замена
К. Ковальчук
️️️️
Э. Бикфалви
61'
56'
Желтая карточка
А. Горбатюк
55'
Желтая карточка
Д. Айдов
46'
Замена
К. Берхамов
️️️️
В. Рыжков
ГОЛ! 1:0!
В. Дьяков
Пас отдал
М. Бордачев
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
92
Валерий Чуперка
ЦП
6
Лукаш Дроппа
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
20
Вадим Стеклов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Томь
1
Антон Коченков
ВР
85
Давид Яблонски
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Арсенал
1
Александр Фильцов
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Солосин
22
Враньеш
2
Жиров
0
Дьяков
26
Бордачев
9
Комбаров
17
Пугин
6
Дроппа
92
Чуперка
10
Бикфалви
22
Самодин
3-3-3-1
36
Левашов
4
Айдов
21
Вергара
29
Горбатюк
26
Браун Форбс
7
Шешуков
8
Тесак
20
Стеклов
28
Рыжков
84
Власов
23
Мухаметшин
10
Бикфалви
8
Ковальчук
8
Ковальчук
10
Бикфалви
22
Самодин
19
Касьян
19
Касьян
22
Самодин
28
Рыжков
7
Берхамов
7
Берхамов
28
Рыжков
8
Тесак
23
Горбатенко
23
Горбатенко
8
Тесак
7
Шешуков
14
Аппаев
14
Аппаев
7
Шешуков
Остались в запасе
Томь
Арсенал
29
Павел Кудряшов
ПВ
1
Антон Коченков
ВР
85
Давид Яблонски
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
1
Александр Фильцов
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
Главный тренер
Сергей Павлов
Остались в запасе
29
Павел Кудряшов
ПВ
1
Антон Коченков
ВР
85
Давид Яблонски
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Томь - Арсенал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Помощники судьи:
Сергей Суховерхов (Воронеж)
Илья Елеференко (Москва)
Инспектор:
Тарас Безубяк (Санкт-Петербург)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
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