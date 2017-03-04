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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Арсенал
Оренбург - Арсенал: обзор матча 04 марта 2017
Оренбург
04.03.2017, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
3 : 0
Завершен
Арсенал
3'
Благо
21'
Благо (П)
50'
Р. Воробьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Арсенал
Замена
Э. Лобжанидзе
️️️️
М. Дуриш
85'
84'
Замена
Ф. Расич
️️️️
И. Шевченко
Замена
Д. Попович
️️️️
М. Григорьев
78'
76'
Замена
О. Власов
️️️️
И. Иванов
Желтая карточка
В. Полуяхтов
74'
70'
Желтая карточка
Н. Бурмистров
Замена
С. Бреев
️️️️
И. Коронов
68'
ГОЛ! 3:0!
Р. Воробьев
50'
46'
Замена
М. Думбия
️️️️
Ж. Вергара
36'
Желтая карточка
И. Горбатенко
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Благо
21'
Желтая карточка
М. Григорьев
12'
ГОЛ! 1:0!
Благо
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
41
Михаил Кержаков
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
8
Вадим Афонин
ОП
40
Благо
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Арсенал
30
Владимир Габулов
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
6
Иван Иванов
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
88
Данила Буранов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Оренбург
30
Александр Гутор
ВР
98
Дмитрий Абакумов
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
22
Денис Попович
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
32
Анзор Саная
ЦФ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
Арсенал
31
Алексей Березин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
84
Олег Власов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
19
Федерико Расич
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
4-1-4-1
41
Кержаков
2
Полуяхтов
58
Ойеволе
3
Сиваков
12
Малых
8
Афонин
10
Григорьев
40
Благо
84
Воробьев
14
Коронов
57
Дуриш
3-3-1-2-1
30
Габулов
6
Иванов
6
Беляев
31
Сунзу
9
Комбаров
21
Вергара
77
Александров
88
Буранов
18
Бурмистров
23
Горбатенко
99
Шевченко
14
Коронов
23
Бреев
23
Бреев
14
Коронов
10
Григорьев
22
Попович
22
Попович
10
Григорьев
57
Дуриш
29
Лобжанидзе
29
Лобжанидзе
57
Дуриш
6
Иванов
84
Власов
84
Власов
6
Иванов
21
Вергара
7
Думбия
7
Думбия
21
Вергара
99
Шевченко
19
Расич
19
Расич
99
Шевченко
Остались в запасе
Оренбург
Арсенал
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
30
Александр Гутор
ВР
98
Дмитрий Абакумов
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
31
Алексей Березин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
30
Александр Гутор
ВР
98
Дмитрий Абакумов
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
Остались в запасе
31
Алексей Березин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Статистика матча Оренбург - Арсенал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Помощники судьи:
Вячеслав Семенов (Гатчина)
Арам Петросян (Бронницы)
Резервный судья:
Павел Шадыханов (Москва)
Инспектор:
Алексей Спирин (Москва)
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
"Наш Футбол"
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