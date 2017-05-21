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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Спартак
Арсенал - Спартак: обзор матча 21 мая 2017
Арсенал
21.05.2017, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
3 : 0
Завершен
Спартак
3'
Ф. Расич
24'
И. Максимов
63'
Ф. Расич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Спартак
Травма
Ф. Расич
80'
Замена
И. Шевченко
️️️️
К. Берхамов
74'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Расич
63'
57'
Замена
Р. Зобнин
️️️️
Г. Тигиев
56'
Замена
Д. Комбаров
️️️️
А. Самедов
Замена
И. Горбатенко
️️️️
И. Максимов
48'
Замена
А. Денисов
️️️️
С. Сунзу
46'
Травма
С. Сунзу
40'
Пенальти не реализован!
Ф. Расич
36'
ГОЛ! 2:0!
И. Максимов
Пас отдал
М. Александров
24'
12'
Красная карточка
Г. Джикия
ГОЛ! 1:0!
Ф. Расич
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
30
Владимир Габулов
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПАЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
55
Александру Бурчану
ЦП
78
Илья Максимов
АП
19
Федерико Расич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
20
Фернандо
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
6
Иван Иванов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
88
Данила Буранов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
7
Джано
АП
3-2-2-2-1
30
Габулов
31
Сунзу
6
Беляев
88
Григалава
77
Александров
9
Комбаров
7
Берхамов
55
Бурчану
7
Думбия
78
Максимов
19
Расич
4-1-3-1-1
30
Песьяков
14
Джикия
33
Маурисио
16
Боккетти
17
Тигиев
20
Фернандо
19
Самедов
71
Попов
88
Глушаков
10
Промес
4
Адриано
31
Сунзу
71
Денисов
71
Денисов
31
Сунзу
78
Максимов
23
Горбатенко
23
Горбатенко
78
Максимов
7
Берхамов
99
Шевченко
99
Шевченко
7
Берхамов
19
Самедов
23
Комбаров
23
Комбаров
19
Самедов
17
Тигиев
47
Зобнин
47
Зобнин
17
Тигиев
Остались в запасе
Арсенал
Спартак
88
Данила Буранов
ЦП
36
Михаил Левашов
ВР
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
6
Иван Иванов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
57
Александр Селихов
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
7
Джано
АП
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
88
Данила Буранов
ЦП
36
Михаил Левашов
ВР
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
6
Иван Иванов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
7
Джано
АП
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Арсенал - Спартак
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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