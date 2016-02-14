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Набиль Гилас
Статистика
Набиль Гилас - статистика
Завершил карьеру
20 апреля 1990 (36)
#9 | Нападающий
183 см
Алжир | Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Португалия. Примейра 2019/2020
Турция. Суперлига 2018/2019
Турция. Суперлига 2017/2018
Турция. Суперлига 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Чемпионат мира 2014
Лига Европы 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Португалия. Высшая лига 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Леванте
20
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 24 тур
Эйбар
2 : 0
14.02.2016
Леванте
80' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Леванте
0 : 2
07.02.2016
Барселона
71' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
3 : 1
31.01.2016
Леванте
1' - 70'
Испания. Примера, 21 тур
Леванте
3 : 2
25.01.2016
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Сельта
4 : 3
16.01.2016
Леванте
82' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Леванте
2 : 1
10.01.2016
Райо Вальекано
1' - 68'
Испания. Примера, 18 тур
Атлетико
1 : 0
02.01.2016
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Леванте
0 : 1
30.12.2015
Малага
1' - 59'
Испания. Примера, 16 тур
Атлетик
2 : 0
20.12.2015
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Леванте
1 : 2
12.12.2015
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
1 : 1
07.12.2015
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
0 : 1
27.11.2015
Бетис
74' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Спортинг
0 : 3
22.11.2015
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
1 : 1
07.11.2015
Депортиво
65' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
3 : 0
31.10.2015
Леванте
71' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Леванте
0 : 4
25.10.2015
Реал Сосьедад
46' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Реал
3 : 0
17.10.2015
Леванте
53' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Леванте
1 : 0
04.10.2015
Вильярреал
69' - 90'
83'
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
3 : 0
27.09.2015
Леванте
78' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Леванте
2 : 2
23.09.2015
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Барселона
4 : 1
20.09.2015
Леванте
1' - 62'
Испания. Примера, 3 тур
Леванте
1 : 1
11.09.2015
Севилья
1' - 86'
82'
Испания. Примера, 2 тур
Лас-Пальмас
0 : 0
30.08.2015
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Леванте
1 : 2
23.08.2015
Сельта
1' - 90'
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