Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Александр Осман - статистика

    #45 | Защитник
    Имя Александр
    Отчество Викторович
    Фамилия Осман
    Команда Металлист
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 апреля 1996 (26 лет)
    Рост 169
    Вес 60
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлист 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2014 1' -90' Металлист (Харьков) 0:1 Локерен (Локерен)
    27.11.2014 88' -90' Трабзонспор (Трабзон) 3:1 Металлист (Харьков)
    18.09.2014 Был в запасе Металлист (Харьков) 1:2 Трабзонспор (Трабзон)
    • Читайте нас: 
    11