Александр Осман - статистика
#45 | Защитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Осман
|Команда
|Металлист
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|169
|Вес
|60
|Имя
|Александр
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Осман
|Команда
|Металлист
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|169
|Вес
|60
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2014
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|0:1
|Локерен (Локерен)
|27.11.2014
|88' -90'
|Трабзонспор (Трабзон)
|3:1
|Металлист (Харьков)
|18.09.2014
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|1:2
|Трабзонспор (Трабзон)