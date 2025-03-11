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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Оболонь
Александрия - Оболонь: обзор матча 11 марта 2025
Александрия
11.03.2025, вторник, 14:00
Украина. Премьер-лига, 21 тур
4 : 0
Завершен
Оболонь
13'
А. Филиппов
16'
Ж. Альвина
44'
А. Филиппов
90'
Т. Ндика Матам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Александрия - Оболонь
ГОЛ! 4:0!
Т. Ндика Матам
90'
80'
Замена
️️️️
В. Курко
Замена
А. Кулаков
️️️️
А. Филиппов
75'
Замена
А. Беляев
️️️️
В. Шепелев
75'
Замена
Д. Ващенко
️️️️
И. Калюжный
64'
Замена
Т. Ндика Матам
️️️️
Т. Кара
64'
Желтая карточка
И. Калюжный
62'
59'
Замена
Т. Мороз
️️️️
В. Витенчук
59'
Замена
М. Грисьо
️️️️
Д. Карась
59'
Замена
Е. Прокопенко
️️️️
В. Близниченко
ГОЛ! 3:0!
А. Филиппов
Пас отдал
И. Калюжный
44'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Альвина
16'
ГОЛ! 1:0!
А. Филиппов
Пас отдал
В. Шепелев
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
5
Иван Калюжный
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
55
Жуан Альвина
ПВ
77
Теди Кара
ЦФ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
2
Данил Карась
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
5
Владислав Приймак
ОП
44
Вадим Витенчук
ОП
25
Виталий Груша
АП
97
Олег Ильин
ПВ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Александрия
77
Makarenko Nazar
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
27
Даниил Ващенко
ЦП
21
Александр Беляев
ЦП
40
Дмитрий Черныш
ЦП
49
Матеус Амарал
ЦП
59
Артем Козак
ПВ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Оболонь
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
24
Егор Прокопенко
ЛЗ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
77
Константин Бычек
ЛВ
4
Тарас Мороз
ОП
11
Максим Грисьо
ПВ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
3-4-1-2
1
Ермаков
24
Мартынюк
44
Кампуш
4
Кравченко
5
Калюжный
19
Шепелев
31
Шабанов
15
Мишнев
55
Альвина
9
Филиппов
77
Кара
3-4-2-1
1
Федоривский
2
Карась
37
Дубко
5
Курко
55
Суханов
5
Приймак
44
Витенчук
95
Стасюк
97
Ильин
25
Груша
9
Устименко
77
Кара
16
Ндика Матам
16
Ндика Матам
77
Кара
5
Калюжный
27
Ващенко
27
Ващенко
5
Калюжный
19
Шепелев
21
Беляев
21
Беляев
19
Шепелев
9
Филиппов
10
Кулаков
10
Кулаков
9
Филиппов
Близниченко
24
Прокопенко
24
Прокопенко
Близниченко
44
Витенчук
4
Мороз
4
Мороз
44
Витенчук
7
Близниченко
7
Близниченко
2
Карась
11
Грисьо
11
Грисьо
2
Карась
Остались в запасе
Александрия
Оболонь
77
Makarenko Nazar
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
40
Дмитрий Черныш
ЦП
49
Матеус Амарал
ЦП
59
Артем Козак
ПВ
Главный тренер
Руслан Ротань
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
77
Makarenko Nazar
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
40
Дмитрий Черныш
ЦП
49
Матеус Амарал
ЦП
59
Артем Козак
ПВ
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Александрия - Оболонь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Карпаты
- : -
05.12.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
1 : 1
06.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Информация о матче
Главный судья:
Igor Pashal, Ukraine
Стадион:
Ника
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