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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Оболонь - Шахтер
Оболонь - Шахтер: обзор матча 29 марта 2025
Оболонь
29.03.2025, суббота, 16:30
Украина. Премьер-лига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Шахтер
23'
Эгиналдо
89'
А. Глущенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оболонь - Шахтер
89'
ГОЛ! 0:2!
А. Глущенко
Замена
О. Слободян
️️️️
В. Груша
79'
78'
Замена
А. Глущенко
️️️️
Г. Судаков
78'
Замена
Е. Назарина
️️️️
А. Бондаренко
Замена
Р. Тарануха
️️️️
В. Витенчук
71'
Замена
С. Суханов
️️️️
К. Бычек
71'
Замена
В. Курко
️️️️
Р. Черненко
52'
52'
Замена
Педриньо
️️️️
Алиссон
Желтая карточка
В. Приймак
44'
Желтая карточка
В. Витенчук
37'
23'
ГОЛ! 0:1!
Эгиналдо
Пас отдал
А. Бондаренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оболонь
31
Denys Marchenko
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
2
Данил Карась
ЦЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
44
Вадим Витенчук
ОП
5
Владислав Приймак
ОП
17
Руслан Черненко
ЦП
25
Виталий Груша
АП
97
Олег Ильин
ПВ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
6
Марлон Гомес
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
19
Артем Бондаренко
АП
30
Алиссон
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
4
Тарас Мороз
ОП
10
Олег Слободян
АП
11
Максим Грисьо
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
11
Невертон
ЛВ
10
Педриньо
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
24
Виктор Цуканов
ЦП
14
Антон Глущенко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
9
Кауа Элиас
ЦФ
3-2-1-3-1
31
95
Стасюк
2
Карась
37
Дубко
44
Витенчук
5
Приймак
17
Черненко
77
Бычек
25
Груша
97
Ильин
9
Устименко
4-1-3-2
31
Ризнык
17
Тобиас
18
Грам
5
Бондарь
13
Энрике
6
Гомес
11
Кевин
19
Бондаренко
7
Эгиналдо
30
Алиссон
10
Судаков
17
Черненко
5
Курко
5
Курко
17
Черненко
77
Бычек
55
Суханов
55
Суханов
77
Бычек
25
Груша
10
Слободян
10
Слободян
25
Груша
44
Витенчук
9
Тарануха
9
Тарануха
44
Витенчук
10
Судаков
14
Глущенко
14
Глущенко
10
Судаков
30
Алиссон
10
Педриньо
10
Педриньо
30
Алиссон
19
Бондаренко
29
Назарина
29
Назарина
19
Бондаренко
Остались в запасе
Оболонь
Шахтер
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
4
Тарас Мороз
ОП
7
Виктор Близниченко
ЛВ
11
Максим Грисьо
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
24
Виктор Цуканов
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
4
Тарас Мороз
ОП
7
Виктор Близниченко
ЛВ
11
Максим Грисьо
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
24
Виктор Цуканов
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча Оболонь - Шахтер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Карпаты
- : -
05.12.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
1 : 1
06.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Информация о матче
Главный судья:
Kovalenko, Andrey, Ukraine
Стадион:
Оболонь
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