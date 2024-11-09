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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
ЛНЗ - Оболонь
ЛНЗ - Оболонь: обзор матча 09 ноября 2024
ЛНЗ
09.11.2024, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Оболонь
52'
О. Слободян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛНЗ - Оболонь
90'
+5
Желтая карточка
Т. Мороз
Желтая карточка
Y. Kucherenko
90'
+5
83'
Замена
М. Грисьо
️️️️
А. Осман
81'
Желтая карточка
В. Дубко
Замена
В. Наумец
️️️️
О. Тилль
77'
66'
Замена
Т. Мороз
️️️️
О. Слободян
66'
Замена
Р. Тарануха
️️️️
С. Суханов
56'
Замена
К. Бычек
️️️️
В. Груша
52'
ГОЛ! 0:1!
О. Слободян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛНЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
5
Шота Ноникашвили
ОП
18
Оливье Тилль
ЦП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
2
Данил Карась
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
5
Владислав Приймак
ОП
44
Вадим Витенчук
ОП
17
Руслан Черненко
ЦП
10
Олег Слободян
ЦП
25
Виталий Груша
АП
Главный тренер
Валерий Иващенко
ЛНЗ
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
16
Денис Олейник
ЛВ
8
Arad Bar
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
7
Eynel Soares
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
19
Осама Халаила
ЦФ
Оболонь
23
Александр Рыбка
ВР
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
14
Александр Чернов
ПЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
4
Тарас Мороз
ОП
70
Kiril Korkh
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
90
Taras Liakh
ЦФ
97
Daniil Yushko
ЦФ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
3-1-3-1-3
55
Салиху
34
Муравский
22
Путря
5
Ноникашвили
11
Пасич
22
Яшари
18
Тилль
12
Топалов
22
Момо
22
99
4-2-2-2
1
Федоривский
55
Суханов
2
Карась
37
Дубко
5
Осман
5
Приймак
44
Витенчук
17
Черненко
10
Слободян
25
Груша
7
Близниченко
18
Тилль
9
Наумец
9
Наумец
18
Тилль
10
Слободян
4
Мороз
4
Мороз
10
Слободян
25
Груша
77
Бычек
77
Бычек
25
Груша
5
Осман
11
Грисьо
11
Грисьо
5
Осман
55
Суханов
9
Тарануха
9
Тарануха
55
Суханов
Остались в запасе
ЛНЗ
Оболонь
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
8
Arad Bar
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
7
Eynel Soares
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
16
Денис Олейник
ЛВ
19
Осама Халаила
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
23
Александр Рыбка
ВР
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
14
Александр Чернов
ПЗ
70
Kiril Korkh
ЦП
90
Taras Liakh
ЦФ
97
Daniil Yushko
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
8
Arad Bar
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
7
Eynel Soares
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
16
Денис Олейник
ЛВ
19
Осама Халаила
ЦФ
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
14
Александр Чернов
ПЗ
70
Kiril Korkh
ЦП
90
Taras Liakh
ЦФ
97
Daniil Yushko
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча ЛНЗ - Оболонь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Эпицентр
0 : 2
29.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Эпицентр
0 : 2
29.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Левый берег
0 : 0
24.10.2026
ЛНЗ
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Карпаты
- : -
05.12.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
1 : 1
06.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Информация о матче
Главный судья:
Дмитро Кубряк
(Одесса)
Стадион:
Черкасы-Арена
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