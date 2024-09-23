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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Оболонь
Шахтер - Оболонь: обзор матча 23 сентября 2024
Шахтер
23.09.2024, понедельник, 18:00
Украина. Премьер-лига, 7 тур
4 : 0
Завершен
Оболонь
17'
А. Бондаренко
67'
Л. Траоре
79'
Г. Судаков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Оболонь
87'
Желтая карточка
Д. Карась
Замена
А. Глущенко
️️️️
Г. Судаков
86'
83'
Замена
В. Близниченко
️️️️
С. Суханов
ГОЛ! 3:0!
Г. Судаков
Пас отдал
Л. Траоре
79'
75'
Замена
О. Слободян
️️️️
Р. Черненко
75'
Замена
В. Курко
️️️️
Т. Мороз
72'
Желтая карточка
С. Суханов
Замена
Т. Степаненко
️️️️
Д. Крыськив
71'
Замена
Педриньо
️️️️
А. Зубков
71'
ГОЛ! 2:0!
Л. Траоре
67'
62'
Замена
В. Витенчук
️️️️
В. Груша
33'
Желтая карточка
И. Мединский
20'
Желтая карточка
Р. Тарануха
ГОЛ! 1:0!
А. Бондаренко
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
21
Александр Зубков
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
2
Данил Карась
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
4
Тарас Мороз
ОП
5
Владислав Приймак
ОП
17
Руслан Черненко
ЦП
25
Виталий Груша
АП
13
Игорь Мединский
ЦФ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
11
Невертон
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
10
Педриньо
ЦП
14
Антон Глущенко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
Оболонь
23
Александр Рыбка
ВР
13
Артем Кичак
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
44
Вадим Витенчук
ОП
10
Олег Слободян
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
4-1-3-2
31
Ризнык
16
Азарови
5
Бондарь
22
Матвиенко
17
Тобиас
8
Крыськив
7
Эгиналдо
10
Судаков
21
Зубков
2
Траоре
19
Бондаренко
4-2-1-1-2
1
Федоривский
55
Суханов
2
Карась
37
Дубко
95
Стасюк
4
Мороз
5
Приймак
17
Черненко
25
Груша
9
Тарануха
13
Мединский
10
Судаков
14
Глущенко
14
Глущенко
10
Судаков
8
Крыськив
27
Степаненко
27
Степаненко
8
Крыськив
21
Зубков
10
Педриньо
10
Педриньо
21
Зубков
4
Мороз
5
Курко
5
Курко
4
Мороз
25
Груша
44
Витенчук
44
Витенчук
25
Груша
17
Черненко
10
Слободян
10
Слободян
17
Черненко
55
Суханов
7
Близниченко
7
Близниченко
55
Суханов
Остались в запасе
Шахтер
Оболонь
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
4
Бартол Франьич
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
23
Александр Рыбка
ВР
13
Артем Кичак
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
11
Максим Грисьо
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
4
Бартол Франьич
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
13
Артем Кичак
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
11
Максим Грисьо
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Шахтер - Оболонь
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Карпаты
- : -
05.12.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
1 : 1
06.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Информация о матче
Главный судья:
Roman Blavatskiy, Ukraine
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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