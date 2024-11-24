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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Оболонь - Кривбасс
Оболонь - Кривбасс: обзор матча 24 ноября 2024
Оболонь
24.11.2024, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Кривбасс
25'
Е. Твердохлеб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оболонь - Кривбасс
Желтая карточка
В. Близниченко
82'
77'
Желтая карточка
Е. Твердохлеб
Замена
Р. Тарануха
️️️️
О. Слободян
66'
Замена
К. Бычек
️️️️
С. Суханов
66'
Желтая карточка
В. Дубко
63'
Желтая карточка
В. Приймак
61'
56'
Замена
А. Микитишин
️️️️
Бандейра
51'
Желтая карточка
Д. Соса
46'
Замена
О. Кожушко
️️️️
Ж. По
Замена
В. Близниченко
️️️️
М. Грисьо
46'
Желтая карточка
Р. Черненко
44'
Пенальти не реализован!
О. Слободян
32'
25'
ГОЛ! 0:1!
Е. Твердохлеб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
2
Данил Карась
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
5
Владислав Приймак
ОП
44
Вадим Витенчук
ОП
17
Руслан Черненко
ЦП
10
Олег Слободян
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
13
Игорь Мединский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
25
Иван Дибанго
ЛЗ
17
Денис Кузик
ЛЗ
25
Бандейра
ПЗ
23
Хрвое Илич
ЦП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
77
Андрей Понедельник
ПВ
97
Жан-Морель По
ПВ
7
Даниэль Соса
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Оболонь
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
14
Александр Чернов
ПЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
4
Тарас Мороз
ОП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
1
Богдан Хома
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Федоривский
95
Стасюк
2
Карась
37
Дубко
55
Суханов
5
Приймак
44
Витенчук
17
Черненко
10
Слободян
11
Грисьо
13
Мединский
4-2-3-1
30
Маханьков
25
Бандейра
14
Драмбаев
25
Дибанго
17
Кузик
23
Илич
8
Шевченко
97
По
9
Твердохлеб
77
Понедельник
7
Соса
55
Суханов
77
Бычек
77
Бычек
55
Суханов
11
Грисьо
7
Близниченко
7
Близниченко
11
Грисьо
10
Слободян
9
Тарануха
9
Тарануха
10
Слободян
25
Бандейра
7
Микитишин
7
Микитишин
25
Бандейра
97
По
7
Кожушко
7
Кожушко
97
По
Остались в запасе
Оболонь
Кривбасс
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
14
Александр Чернов
ПЗ
4
Тарас Мороз
ОП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
30
Андрей Клищук
ВР
1
Богдан Хома
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
14
Александр Чернов
ПЗ
4
Тарас Мороз
ОП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
Остались в запасе
30
Андрей Клищук
ВР
1
Богдан Хома
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Оболонь - Кривбасс
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Карпаты
- : -
05.12.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
1 : 1
06.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
2 : 0
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
2 : 0
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Информация о матче
Главный судья:
Дмитро Панчишин
(Харьков)
Стадион:
Оболонь
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