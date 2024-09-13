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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Оболонь - Александрия
Оболонь - Александрия: обзор матча 13 сентября 2024
Оболонь
13.09.2024, пятница, 18:00
Украина. Премьер-лига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Александрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оболонь - Александрия
89'
Замена
А. Беляев
️️️️
Ж. Альвина
Желтая карточка
И. Мединский
76'
Замена
Т. Мороз
️️️️
В. Витенчук
72'
63'
Замена
А. Козак
️️️️
А. Филиппов
63'
Замена
В. Погорилый
️️️️
К. Ковалец
Желтая карточка
В. Витенчук
58'
57'
Желтая карточка
А. Мартынюк
Замена
В. Близниченко
️️️️
С. Суханов
55'
Замена
В. Груша
️️️️
О. Слободян
55'
46'
Замена
Жеовани
️️️️
А. Шулянский
32'
Желтая карточка
А. Филиппов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
2
Данил Карась
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
5
Владислав Приймак
ОП
44
Вадим Витенчук
ОП
10
Олег Слободян
ЦП
17
Руслан Черненко
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
13
Игорь Мединский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
14
Артем Шулянский
ЛВ
5
Иван Калюжный
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
50
Денис Шостак
АП
6
Кирилл Ковалец
АП
55
Жуан Альвина
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Оболонь
13
Артем Кичак
ВР
31
Denys Marchenko
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
77
Константин Бычек
ЛВ
4
Тарас Мороз
ОП
25
Виталий Груша
АП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
Александрия
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
21
Александр Беляев
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
8
Денис Костышин
АП
59
Артем Козак
ПВ
5
Жеовани
ПВ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Федоривский
95
Стасюк
2
Карась
55
Суханов
5
Приймак
44
Витенчук
10
Слободян
17
Черненко
11
Грисьо
13
Мединский
9
Тарануха
3-2-3-2
1
Ермаков
4
Кравченко
44
Кампуш
24
Мартынюк
5
Калюжный
31
Шабанов
55
Альвина
6
Ковалец
14
Шулянский
9
Филиппов
50
Шостак
44
Витенчук
4
Мороз
4
Мороз
44
Витенчук
10
Слободян
25
Груша
25
Груша
10
Слободян
55
Суханов
7
Близниченко
7
Близниченко
55
Суханов
55
Альвина
21
Беляев
21
Беляев
55
Альвина
9
Филиппов
59
Козак
59
Козак
9
Филиппов
14
Шулянский
5
Жеовани
5
Жеовани
14
Шулянский
6
Ковалец
88
Погорилый
88
Погорилый
6
Ковалец
Остались в запасе
Оболонь
Александрия
13
Артем Кичак
ВР
31
Denys Marchenko
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
8
Денис Костышин
АП
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
13
Артем Кичак
ВР
31
Denys Marchenko
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
Остались в запасе
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
8
Денис Костышин
АП
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Оболонь - Александрия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Карпаты
- : -
05.12.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
1 : 1
06.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Александр Омельченко
(Славянск)
Стадион:
Оболонь
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