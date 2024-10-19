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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Оболонь - Динамо К
Оболонь - Динамо К: обзор матча 19 октября 2024
Оболонь
19.10.2024, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 10 тур
1 : 5
Завершен
Динамо К
52'
Т. Михавко (АГ)
11'
Н. Шапаренко
21'
В. Ванат (П)
29'
В. Ванат
49'
А. Караваев
73'
В. Бражко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оболонь - Динамо К
Желтая карточка
В. Курко
88'
Замена
А. Чернов
️️️️
П. Стасюк
83'
79'
Замена
А. Андриевский
️️️️
Н. Шапаренко
79'
Замена
Э. Герреро
️️️️
В. Ванат
Замена
В. Курко
️️️️
В. Витенчук
79'
73'
ГОЛ! 1:5!
В. Бражко
Пас отдал
Н. Шапаренко
73'
Замена
К. Биловар
️️️️
А. Караваев
Замена
D. Yushko
️️️️
Р. Тарануха
70'
Замена
О. Слободян
️️️️
Р. Черненко
70'
63'
Замена
В. Рубчинский
️️️️
В. Буяльский
63'
Замена
М. Брагару
️️️️
В. Кабаев
Желтая карточка
Р. Черненко
58'
ГОЛ в свои ворота! 1:4!
Т. Михавко
52'
49'
ГОЛ! 0:4!
А. Караваев
Пас отдал
В. Кабаев
29'
ГОЛ! 0:3!
В. Ванат
Пас отдал
В. Бражко
21'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
В. Ванат
Желтая карточка
В. Дубко
20'
11'
ГОЛ! 0:1!
Н. Шапаренко
Желтая карточка
Р. Тарануха
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
44
Вадим Витенчук
ОП
5
Владислав Приймак
ОП
17
Руслан Черненко
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
13
Игорь Мединский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
29
Виталий Буяльский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Оболонь
31
Denys Marchenko
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
2
Данил Карась
ЦЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
14
Александр Чернов
ПЗ
4
Тарас Мороз
ОП
10
Олег Слободян
ЦП
90
Taras Liakh
ЦФ
97
Daniil Yushko
ЦФ
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
9
Назар Волошин
ПВ
3-2-1-2-2
1
Федоривский
95
Стасюк
37
Дубко
55
Суханов
44
Витенчук
5
Приймак
17
Черненко
7
Близниченко
11
Грисьо
13
Мединский
9
Тарануха
3-3-2-1-1
1
Бущан
20
Караваев
32
Михавко
4
Попов
18
Тымчик
6
Бражко
44
Дубинчак
29
Буяльский
10
Шапаренко
22
Кабаев
19
Ванат
44
Витенчук
5
Курко
5
Курко
44
Витенчук
95
Стасюк
14
Чернов
14
Чернов
95
Стасюк
17
Черненко
10
Слободян
10
Слободян
17
Черненко
9
Тарануха
97
97
9
Тарануха
20
Караваев
40
Биловар
40
Биловар
20
Караваев
29
Буяльский
15
Рубчинский
15
Рубчинский
29
Буяльский
10
Шапаренко
18
Андриевский
18
Андриевский
10
Шапаренко
19
Ванат
39
Герреро
39
Герреро
19
Ванат
22
Кабаев
45
Брагару
45
Брагару
22
Кабаев
Остались в запасе
Оболонь
Динамо К
31
Denys Marchenko
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
2
Данил Карась
ЦЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
4
Тарас Мороз
ОП
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
35
Руслан Нещерет
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
9
Назар Волошин
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
31
Denys Marchenko
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
2
Данил Карась
ЦЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
4
Тарас Мороз
ОП
90
Taras Liakh
ЦФ
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
9
Назар Волошин
ПВ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Оболонь - Динамо К
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Карпаты
- : -
05.12.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
1 : 1
06.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Динамо К
- : -
02.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Копиевский
(Кропивницкий)
Стадион:
Оболонь
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