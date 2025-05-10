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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Оболонь - ЛНЗ
Оболонь - ЛНЗ: обзор матча 10 мая 2025
Оболонь
10.05.2025, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 28 тур
0 : 0
Завершен
ЛНЗ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оболонь - ЛНЗ
88'
Замена
А. Каплиенко
️️️️
А. Драмбаев
83'
Желтая карточка
А. Драмбаев
79'
Замена
А. Авагимян
️️️️
О. Тилль
Замена
И. Мединский
️️️️
Р. Черненко
78'
Желтая карточка
О. Ильин
73'
71'
Замена
Б. Макуана
️️️️
Д. Топалов
Замена
К. Бычек
️️️️
Д. Устименко
60'
Замена
В. Груша
️️️️
В. Курко
60'
Замена
С. Суханов
️️️️
А. Осман
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оболонь
31
Denys Marchenko
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
2
Данил Карась
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
5
Владислав Приймак
ОП
44
Вадим Витенчук
ОП
17
Руслан Черненко
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
ЛНЗ
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
24
Егор Прокопенко
ЛЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
4
Тарас Мороз
ОП
10
Олег Слободян
АП
25
Виталий Груша
АП
13
Игорь Мединский
ПВ
11
Максим Грисьо
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
ЛНЗ
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
10
Артур Авагимян
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
5
Шота Ноникашвили
ОП
18
Виталий Бойко
АП
2
Бени Макуана
ЦФ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
90
Марк Ассинор
ЦФ
4-2-1-2-1
31
5
Осман
37
Дубко
5
Курко
2
Карась
5
Приймак
44
Витенчук
17
Черненко
7
Близниченко
97
Ильин
9
Устименко
3-2-4-1-1
34
Муравский
4
77
Кушниренко
22
Путря
14
Драмбаев
6
Танковский
22
Яшари
18
Тилль
11
Пасич
12
Топалов
99
5
Осман
55
Суханов
55
Суханов
5
Осман
5
Курко
25
Груша
25
Груша
5
Курко
9
Устименко
77
Бычек
77
Бычек
9
Устименко
17
Черненко
13
Мединский
13
Мединский
17
Черненко
14
Драмбаев
18
Каплиенко
18
Каплиенко
14
Драмбаев
18
Тилль
10
Авагимян
10
Авагимян
18
Тилль
12
Топалов
2
Макуана
2
Макуана
12
Топалов
Остались в запасе
Оболонь
ЛНЗ
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
24
Егор Прокопенко
ЛЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
4
Тарас Мороз
ОП
10
Олег Слободян
АП
11
Максим Грисьо
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
5
Шота Ноникашвили
ОП
18
Виталий Бойко
АП
9
Владислав Наумец
ЛВ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
90
Марк Ассинор
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
24
Егор Прокопенко
ЛЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
4
Тарас Мороз
ОП
10
Олег Слободян
АП
11
Максим Грисьо
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
5
Шота Ноникашвили
ОП
18
Виталий Бойко
АП
9
Владислав Наумец
ЛВ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
90
Марк Ассинор
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Оболонь - ЛНЗ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Карпаты
- : -
05.12.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
1 : 1
06.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 15 тур
ЛНЗ
- : -
05.12.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Эпицентр
0 : 2
29.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Левый берег
0 : 0
24.10.2026
ЛНЗ
Информация о матче
Главный судья:
Oleg Kogut, Ukraine
Стадион:
Оболонь
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