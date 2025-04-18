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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Оболонь
Динамо К - Оболонь: обзор матча 18 апреля 2025
Динамо К
18.04.2025, пятница, 18:00
Украина. Премьер-лига, 25 тур
3 : 0
Завершен
Оболонь
39'
А. Ярмоленко
55'
В. Ванат (П)
67'
В. Буяльский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо К - Оболонь
Желтая карточка
В. Рубчинский
90'
+2
Замена
В. Лучкевич
️️️️
В. Ванат
82'
77'
Замена
И. Мединский
️️️️
В. Груша
Замена
В. Рубчинский
️️️️
Н. Шапаренко
71'
Замена
А. Пихаленок
️️️️
В. Буяльский
71'
ГОЛ! 3:0!
В. Буяльский
Пас отдал
Э. Герреро
67'
64'
Замена
О. Слободян
️️️️
В. Курко
64'
Замена
Т. Мороз
️️️️
В. Витенчук
64'
Замена
В. Близниченко
️️️️
К. Бычек
Замена
Н. Волошин
️️️️
В. Кабаев
64'
Замена
Э. Герреро
️️️️
А. Ярмоленко
64'
Желтая карточка
В. Ванат
57'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
В. Ванат
55'
ГОЛ! 1:0!
А. Ярмоленко
Пас отдал
В. Дубинчак
39'
30'
Желтая карточка
О. Ильин
Желтая карточка
В. Дубинчак
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Оболонь
31
Denys Marchenko
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
2
Данил Карась
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
5
Владислав Приймак
ОП
44
Вадим Витенчук
ОП
25
Виталий Груша
АП
97
Олег Ильин
ПВ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Динамо К
51
Валентин Моргун
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
77
Dmytrii Kremchanin
ЦФ
10
Матвей Пономаренко
ЦФ
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
4
Тарас Мороз
ОП
17
Руслан Черненко
ЦП
10
Олег Слободян
АП
11
Максим Грисьо
ПВ
13
Игорь Мединский
ПВ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
4-1-2-2-1
35
Нещерет
44
Дубинчак
40
Биловар
32
Михавко
20
Караваев
91
Михайленко
10
Шапаренко
29
Буяльский
22
Кабаев
7
Ярмоленко
19
Ванат
4-2-3-1
31
2
Карась
37
Дубко
5
Курко
95
Стасюк
5
Приймак
44
Витенчук
97
Ильин
25
Груша
77
Бычек
9
Устименко
19
Ванат
7
Лучкевич
7
Лучкевич
19
Ванат
10
Шапаренко
15
Рубчинский
15
Рубчинский
10
Шапаренко
29
Буяльский
8
Пихаленок
8
Пихаленок
29
Буяльский
7
Ярмоленко
39
Герреро
39
Герреро
7
Ярмоленко
22
Кабаев
9
Волошин
9
Волошин
22
Кабаев
44
Витенчук
4
Мороз
4
Мороз
44
Витенчук
5
Курко
10
Слободян
10
Слободян
5
Курко
77
Бычек
7
Близниченко
7
Близниченко
77
Бычек
25
Груша
13
Мединский
13
Мединский
25
Груша
Остались в запасе
Динамо К
Оболонь
51
Валентин Моргун
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
77
Dmytrii Kremchanin
ЦФ
10
Матвей Пономаренко
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
17
Руслан Черненко
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
77
Dmytrii Kremchanin
ЦФ
10
Матвей Пономаренко
ЦФ
Остались в запасе
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
17
Руслан Черненко
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Динамо К - Оболонь
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Динамо К
- : -
02.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Карпаты
- : -
05.12.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
1 : 1
06.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Информация о матче
Главный судья:
Александр Шандор
(Львов)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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