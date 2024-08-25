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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Полесье - Оболонь
Полесье - Оболонь: обзор матча 25 августа 2024
Полесье
25.08.2024, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 4 тур
4 : 0
Завершен
Оболонь
19'
А. Назаренко
39'
А. Назаренко
49'
А. Назаренко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Полесье - Оболонь
84'
Замена
А. Осман
️️️️
В. Витенчук
82'
Желтая карточка
В. Витенчук
69'
Замена
А. Чернов
️️️️
В. Близниченко
Замена
Б. Макуана
️️️️
А. Назаренко
59'
54'
Красная карточка
М. Грисьо
ГОЛ! 3:0!
А. Назаренко
Пас отдал
Г. Майсурадзе
49'
46'
Замена
В. Приймак
️️️️
В. Груша
Замена
Г. Майсурадзе
️️️️
Л. Тэйлор
46'
45'
+4
Желтая карточка
В. Близниченко
Желтая карточка
С. Чоботенко
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
А. Назаренко
Пас отдал
Р. Бабенко
39'
26'
Замена
Р. Тарануха
️️️️
С. Суханов
ГОЛ! 1:0!
А. Назаренко
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
8
Руслан Бабенко
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
90
Cauã Paixão
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
37
Валерий Дубко
ЦЗ
2
Данил Карась
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
44
Вадим Витенчук
ОП
4
Тарас Мороз
ОП
17
Руслан Черненко
ЦП
25
Виталий Груша
АП
11
Максим Грисьо
ПВ
13
Игорь Мединский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Полесье
33
Artem Pospelov
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
88
Kristian Svystun
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
70
Jerry Yoka
ЦФ
9
Луифер Эрнандес
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Оболонь
31
Denys Marchenko
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
14
Александр Чернов
ПЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
5
Владислав Приймак
ОП
10
Олег Слободян
ЦП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
3-2-2-2-1
23
Волынец
55
Крушинский
44
Чоботенко
34
29
Смоляков
3
Тэйлор
8
Бабенко
6
Коста
11
Гуцуляк
7
Назаренко
90
3-2-1-3-1
1
Федоривский
55
Суханов
2
Карась
37
Дубко
44
Витенчук
4
Мороз
17
Черненко
11
Грисьо
25
Груша
7
Близниченко
13
Мединский
3
Тэйлор
31
Майсурадзе
31
Майсурадзе
3
Тэйлор
7
Назаренко
2
Макуана
2
Макуана
7
Назаренко
44
Витенчук
5
Осман
5
Осман
44
Витенчук
7
Близниченко
14
Чернов
14
Чернов
7
Близниченко
25
Груша
5
Приймак
5
Приймак
25
Груша
55
Суханов
9
Тарануха
9
Тарануха
55
Суханов
Остались в запасе
Полесье
Оболонь
33
Artem Pospelov
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
88
Kristian Svystun
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
70
Jerry Yoka
ЦФ
9
Луифер Эрнандес
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
31
Denys Marchenko
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
10
Олег Слободян
ЦП
77
Константин Бычек
ЛВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
33
Artem Pospelov
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
88
Kristian Svystun
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
70
Jerry Yoka
ЦФ
9
Луифер Эрнандес
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Остались в запасе
31
Denys Marchenko
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
10
Олег Слободян
ЦП
77
Константин Бычек
ЛВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Полесье - Оболонь
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Полесье
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
- : -
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Буковина
2 : 2
11.10.2026
Полесье
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Карпаты
- : -
05.12.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
1 : 1
06.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Информация о матче
Главный судья:
Andrey Kovalenko, Ukraine
Стадион:
Центральный
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