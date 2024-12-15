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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Рух - Оболонь
Рух - Оболонь: обзор матча 15 декабря 2024
Рух
15.12.2024, воскресенье, 16:30
Украина. Премьер-лига, 17 тур
1 : 3
Завершен
Оболонь
71'
Р. Дидык
9'
К. Бычек
65'
Р. Тарануха
72'
В. Близниченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рух - Оболонь
90'
+3
Замена
П. Лукьянчук
️️️️
Р. Тарануха
89'
Замена
О. Слободян
️️️️
В. Груша
75'
Замена
В. Курко
️️️️
Р. Черненко
72'
ГОЛ! 1:3!
В. Близниченко
Пас отдал
Р. Тарануха
ГОЛ! 1:2!
Р. Дидык
Пас отдал
Я. Карабин
71'
Замена
К. Криспим
️️️️
И. Квасница
66'
65'
Желтая карточка
В. Приймак
65'
ГОЛ! 0:2!
Р. Тарануха
Пас отдал
Р. Черненко
Замена
О. Федор
️️️️
Ю. Климчук
57'
46'
Замена
М. Грисьо
️️️️
Д. Карась
9'
ГОЛ! 0:1!
К. Бычек
Пас отдал
В. Приймак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
5
Алексей Сыч
ОП
19
Евгений Пастух
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
2
Данил Карась
ЦЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
5
Владислав Приймак
ОП
44
Вадим Витенчук
ОП
17
Руслан Черненко
ЦП
25
Виталий Груша
АП
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
82
Nazarii Turko
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
6
Денис Пидгурский
ОП
91
Владислав Семотюк
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
7
Клайвер Криспим
ЦФ
Оболонь
31
Denys Marchenko
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
14
Александр Чернов
ПЗ
4
Тарас Мороз
ОП
10
Олег Слободян
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Ледвий
73
Лях
44
Холод
92
Слюбик
29
Дидык
5
Сыч
19
Пастух
19
Карабин
70
Климчук
11
Квасница
95
Краснопир
3-2-1-3-1
1
Федоривский
37
Дубко
2
Карась
95
Стасюк
5
Приймак
44
Витенчук
17
Черненко
77
Бычек
25
Груша
7
Близниченко
9
Тарануха
70
Климчук
27
Федор
27
Федор
70
Климчук
11
Квасница
7
Криспим
7
Криспим
11
Квасница
17
Черненко
5
Курко
5
Курко
17
Черненко
9
Тарануха
16
Лукьянчук
16
Лукьянчук
9
Тарануха
25
Груша
10
Слободян
10
Слободян
25
Груша
2
Карась
11
Грисьо
11
Грисьо
2
Карась
Остались в запасе
Рух
Оболонь
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
82
Nazarii Turko
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
6
Денис Пидгурский
ОП
91
Владислав Семотюк
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
31
Denys Marchenko
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
14
Александр Чернов
ПЗ
4
Тарас Мороз
ОП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
82
Nazarii Turko
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
6
Денис Пидгурский
ОП
91
Владислав Семотюк
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Остались в запасе
31
Denys Marchenko
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
14
Александр Чернов
ПЗ
4
Тарас Мороз
ОП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Рух - Оболонь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Карпаты
- : -
05.12.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
1 : 1
06.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Информация о матче
Главный судья:
Oleksandr Kalonov, Ukraine
Стадион:
Скиф
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