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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Оболонь - Рух
Оболонь - Рух: обзор матча 11 августа 2024
Оболонь
11.08.2024, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 2 тур
0 : 4
Завершен
Рух
19'
О. Притула (П)
67'
И. Краснопир
88'
И. Квасница
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оболонь - Рух
88'
ГОЛ! 0:3!
И. Квасница
Пас отдал
Я. Карабин
Замена
В. Витенчук
️️️️
Р. Черненко
81'
78'
Замена
️️️️
И. Краснопир
70'
Замена
Я. Карабин
️️️️
Р. Лях
67'
ГОЛ! 0:2!
И. Краснопир
Пас отдал
А. Сыч
Замена
П. Лукьянчук
️️️️
В. Приймак
62'
Замена
️️️️
В. Груша
62'
56'
Замена
И. Квасница
️️️️
В. Рунич
54'
Желтая карточка
А. Сыч
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
О. Притула
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оболонь
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
2
Данил Карась
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
4
Тарас Мороз
ОП
5
Владислав Приймак
ОП
17
Руслан Черненко
ЦП
25
Виталий Груша
АП
13
Игорь Мединский
ЦФ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Рух
73
Ростислав Лях
ЛЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
5
Алексей Сыч
ОП
6
Денис Пидгурский
ОП
27
Олег Федор
ЦП
10
Остап Притула
АП
95
Игорь Краснопир
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
31
Denys Marchenko
ВР
5
Василий Курко
ЦЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
14
Александр Чернов
ПЗ
44
Вадим Витенчук
ОП
12
Oleksandr Kozlov
ЦП
7
Олег Вишневский
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
Рух
91
Владислав Семотюк
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
4-2-1-1-2
23
Рыбка
5
Осман
2
Карась
37
Дубко
55
Суханов
4
Мороз
5
Приймак
17
Черненко
25
Груша
9
Тарануха
13
Мединский
3-2-1-2-1
93
Роман
29
Дидык
73
Лях
5
Сыч
6
Пидгурский
27
Федор
10
Притула
11
Рунич
95
Краснопир
5
Приймак
16
Лукьянчук
16
Лукьянчук
5
Приймак
17
Черненко
44
Витенчук
44
Витенчук
17
Черненко
73
Лях
19
Карабин
19
Карабин
73
Лях
11
Рунич
11
Квасница
11
Квасница
11
Рунич
Остались в запасе
Оболонь
Рух
1
Назарий Федоривский
ВР
31
Denys Marchenko
ВР
5
Василий Курко
ЦЗ
14
Александр Чернов
ПЗ
12
Oleksandr Kozlov
ЦП
7
Олег Вишневский
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
91
Владислав Семотюк
ЦП
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
1
Назарий Федоривский
ВР
31
Denys Marchenko
ВР
5
Василий Курко
ЦЗ
14
Александр Чернов
ПЗ
12
Oleksandr Kozlov
ЦП
7
Олег Вишневский
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
Остались в запасе
91
Владислав Семотюк
ЦП
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Оболонь - Рух
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Карпаты
- : -
05.12.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
1 : 1
06.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Igor Pashal, Ukraine
Стадион:
Оболонь
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