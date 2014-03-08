Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Адам Абдурахмангаджиев - статистика

    #35 | Вратарь
    Имя Адам
    Отчество Магомедович
    Фамилия Абдурахмангаджиев
    Команда Анжи-2
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 1 января 1994 (29 лет)
    Рост 186
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Анжи (мол) 5 -5 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2014 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 0:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    03.05.2014 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 4:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    26.04.2014 Был в запасе Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:1 Анжи (мол) (Махачкала)
    18.04.2014 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 0:0 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    12.04.2014 Был в запасе Локомотив (мол) (Москва) 0:1 Анжи (мол) (Махачкала)
    05.04.2014 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 1:2 Динамо (мол) (Москва)
    28.03.2014 Был в запасе Урал (мол) (Екатеринбург) 3:1 Анжи (мол) (Махачкала)
    23.03.2014 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 2:1 ЦСКА (мол) (Москва)
    16.03.2014 Был в запасе Спартак М (мол) (Москва) 0:0 Анжи (мол) (Махачкала)
    08.03.2014 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 2:0 Рубин (мол) (Казань)
    06.12.2013 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 1:2 Академия Кубань (Краснодар)
    01.12.2013 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 4:0 Томь (мол) (Томск)
    16.11.2013 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 0:3 Спартак М (мол) (Москва)
    09.11.2013 Был в запасе Амкар (мол) (Пермь) 1:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    02.11.2013 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 2:1 Урал (мол) (Екатеринбург)
    27.10.2013 Был в запасе Академия Кубань (Краснодар) 0:1 Анжи (мол) (Махачкала)
    05.10.2013 Был в запасе Рубин (мол) (Казань) 1:1 Анжи (мол) (Махачкала)
    28.09.2013 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 3:1 Амкар (мол) (Пермь)
    24.09.2013 59' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 3:1 Анжи (мол) (Махачкала)
    14.09.2013 Был в запасе Томь (мол) (Томск) 0:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    30.08.2013 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 0:0 Анжи (мол) (Махачкала)
    50'
    23.08.2013 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 0:0 Краснодар (мол) (Краснодар)
    16.08.2013 Был в запасе Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    01.08.2013 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 3:4 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    27.07.2013 Был в запасе Кр. Советов (мол) (Самара) 1:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    18.07.2013 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 1:0 Анжи (мол) (Махачкала)
    13.07.2013 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 0:1 Локомотив (мол) (Москва)
    • Читайте нас: 
    11