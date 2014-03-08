Адам Абдурахмангаджиев - статистика
#35 | Вратарь
|Имя
|Адам
|Отчество
|Магомедович
|Фамилия
|Абдурахмангаджиев
|Команда
|Анжи-2
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 января 1994 (29 лет)
|Рост
|186
|Вес
|76
|Имя
|Адам
|Отчество
|Магомедович
|Фамилия
|Абдурахмангаджиев
|Команда
|Анжи-2
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 января 1994 (29 лет)
|Рост
|186
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Анжи (мол)
|5
|-5
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2014
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|03.05.2014
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|4:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|26.04.2014
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Анжи (мол) (Махачкала)
|18.04.2014
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|12.04.2014
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|0:1
|Анжи (мол) (Махачкала)
|05.04.2014
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|1:2
|Динамо (мол) (Москва)
|28.03.2014
|Был в запасе
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|3:1
|Анжи (мол) (Махачкала)
|23.03.2014
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|16.03.2014
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|0:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|08.03.2014
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:0
|Рубин (мол) (Казань)
|06.12.2013
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|1:2
|Академия Кубань (Краснодар)
|01.12.2013
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|4:0
|Томь (мол) (Томск)
|16.11.2013
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:3
|Спартак М (мол) (Москва)
|09.11.2013
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|02.11.2013
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|27.10.2013
|Был в запасе
|Академия Кубань (Краснодар)
|0:1
|Анжи (мол) (Махачкала)
|05.10.2013
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|1:1
|Анжи (мол) (Махачкала)
|28.09.2013
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|3:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|24.09.2013
|59' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:1
|Анжи (мол) (Махачкала)
|14.09.2013
|Был в запасе
|Томь (мол) (Томск)
|0:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|30.08.2013
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|50'
|23.08.2013
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|16.08.2013
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|01.08.2013
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|3:4
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|27.07.2013
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|18.07.2013
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|1:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|13.07.2013
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:1
|Локомотив (мол) (Москва)