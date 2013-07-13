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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Локомотив (мол)
Анжи (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 13 июля 2013
Анжи (мол)
13.07.2013, суббота, 17:30
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
0 : 1
Завершен
Локомотив (мол)
81'
Н. Саламатов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Локомотив (мол)
90'
+2
Замена
Д. Баринов
️️️️
А. Корян
Замена
Т. Патахов
️️️️
Ю. Удунян
87'
Замена
К. Байсонгуров
️️️️
Г. Магомедов
82'
81'
ГОЛ! 0:1!
Н. Саламатов
73'
Замена
А. Курзенев
️️️️
К. Муллин
66'
Замена
С. Масимов
️️️️
А. Ломакин
Желтая карточка
И. Сулейманов
48'
46'
Замена
А. Турик
️️️️
А. Пугиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
90
Артур Чистяков
ЦЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
77
Азрет Омаров
ЦП
66
Ислам Сулейманов
ЦП
52
Гасан Магомедов
ЦП
80
Исмаил Корголоев
ЦП
71
Магомедзагир Загиров
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Локомотив (мол)
22
Мирослав Лобанцев
ВР
99
Денис Барышников
ЦЗ
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
10
Никита Саламатов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
77
Аршак Корян
ПВ
98
Ахмед Пугиев
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Полстянов
Анжи (мол)
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
63
Карам Байсонгуров
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
78
Тимур Патахов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
Локомотив (мол)
91
Александр Воробьев
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
25
Алексей Турик
ЛП
11
Самир Масимов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
7
Андреа Чуканов
АП
91
Алексей Курзенев
ЦФ
4-4-2
1
Дженетов
5
Мусалов
90
Чистяков
44
Курбанов
44
Удунян
77
Омаров
52
Магомедов
80
Корголоев
66
Сулейманов
99
Абдулавов
71
Загиров
4-2-2-2
22
Лобанцев
2
Мартынов
3
Мурачев
4
Чалов
99
Барышников
10
Саламатов
90
Ломакин
77
Корян
21
Миранчук
9
Муллин
98
Пугиев
52
Магомедов
63
Байсонгуров
63
Байсонгуров
52
Магомедов
44
Удунян
78
Патахов
78
Патахов
44
Удунян
90
Ломакин
11
Масимов
11
Масимов
90
Ломакин
98
Пугиев
25
Турик
25
Турик
98
Пугиев
77
Корян
6
Баринов
6
Баринов
77
Корян
9
Муллин
91
Курзенев
91
Курзенев
9
Муллин
Остались в запасе
Анжи (мол)
Локомотив (мол)
59
Мариз Саидов
ЦФ
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
Главный тренер
Руслан Агаларов
7
Андреа Чуканов
АП
26
Темур Мустафин
ЦЗ
91
Александр Воробьев
ВР
Главный тренер
Сергей Полстянов
Остались в запасе
59
Мариз Саидов
ЦФ
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
Остались в запасе
7
Андреа Чуканов
АП
26
Темур Мустафин
ЦЗ
91
Александр Воробьев
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Главный тренер
Сергей Полстянов
Статистика матча Анжи (мол) - Локомотив (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кузнецов
(Иваново)
Стадион:
Анжи-Арена (поле №3)
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