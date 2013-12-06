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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Кубань (мол)
Анжи (мол) - Кубань (мол): обзор матча 06 декабря 2013
Анжи (мол)
06.12.2013, пятница, 13:30
Россия. Молодежное первенство, 19 тур
1 : 2
Завершен
Кубань (мол)
35'
Т. Мусалов
75'
В. Лобкарев
81'
В. Лобкарев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Кубань (мол)
90'
+3
Замена
В. Тюфяков
️️️️
Т. Букия
90'
+3
Замена
С. Хачатурян
️️️️
С. Каретник
90'
Желтая карточка
С. Каретник
86'
Замена
Ю. Завезен
️️️️
К. Кертанов
85'
Замена
Р. Каусаров
️️️️
Д. Якуба
Замена
М. Саидов
️️️️
С. Махачев
83'
81'
ГОЛ! 1:2!
В. Лобкарев
77'
Замена
М. Серегин
️️️️
М. Майрович
75'
ГОЛ! 1:1!
В. Лобкарев
Замена
С. Махачев
️️️️
Т. Джамалутдинов
69'
64'
Замена
Р. Салимов
️️️️
Г. Аджиев
Замена
К. Байсонгуров
️️️️
Э. Муртузов
53'
ГОЛ! 1:0!
Т. Мусалов
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
90
Артур Чистяков
ЦЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
75
Тагир Мусалов
ЛП
77
Азрет Омаров
ЦП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
41
Эльвин Муртузов
ЦП
Главный тренер
Руслан Агаларов
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
12
Василий Пинчук
ЦЗ
8
Виктор Чувилов
ОП
8
Денис Якуба
ОП
83
Гаджи Аджиев
ЦП
10
Темури Букия
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
31
Сергей Каретник
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
10
Максим Майрович
ЦФ
Анжи (мол)
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
63
Карам Байсонгуров
ЦЗ
40
Салим Махачев
ЦП
80
Исмаил Корголоев
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
71
Магомедзагир Загиров
ЦФ
Кубань (мол)
45
Арсен Сиукаев
ВР
62
Сергей Хачатурян
ЦЗ
96
Руслан Каусаров
ЦП
89
Владислав Тюфяков
ЦП
10
Егор Рудковский
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
5
Роман Салимов
ПВ
15
Максим Серегин
ЦФ
3-2-4
1
Дженетов
90
Чистяков
44
Курбанов
3
Гасанов
5
Мусалов
44
Удунян
75
Мусалов
47
Джамалутдинов
41
Муртузов
77
Омаров
2-2-3-2-1
1
Байчора
12
Пинчук
17
Тигиев
8
Чувилов
8
Якуба
31
Каретник
10
Букия
83
Аджиев
52
Лобкарев
18
Кертанов
10
Майрович
47
Джамалутдинов
40
Махачев
40
Махачев
47
Джамалутдинов
Махачев
59
Саидов
59
Саидов
Махачев
41
Муртузов
63
Байсонгуров
63
Байсонгуров
41
Муртузов
8
Якуба
96
Каусаров
96
Каусаров
8
Якуба
31
Каретник
62
Хачатурян
62
Хачатурян
31
Каретник
10
Майрович
15
Серегин
15
Серегин
10
Майрович
83
Аджиев
5
Салимов
5
Салимов
83
Аджиев
10
Букия
89
Тюфяков
89
Тюфяков
10
Букия
18
Кертанов
22
Завезен
22
Завезен
18
Кертанов
Остались в запасе
Анжи (мол)
Кубань (мол)
80
Исмаил Корголоев
ЦП
71
Магомедзагир Загиров
ЦФ
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
10
Егор Рудковский
ЦП
45
Арсен Сиукаев
ВР
Остались в запасе
80
Исмаил Корголоев
ЦП
71
Магомедзагир Загиров
ЦФ
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
Остались в запасе
10
Егор Рудковский
ЦП
45
Арсен Сиукаев
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Анжи (мол) - Кубань (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Хомченко-Глуховский
(Астрахань)
Стадион:
Анжи-Арена (поле №3)
Новости команд
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Анжи (мол)
Кубань (мол)
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
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2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»
2016.04.27 18:52
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Кубань» уступила «Ростову»
2016.04.16 15:54
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